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影／防疫作戰-遠距醫療 降低醫護病的感染風險
新冠肺炎目前並沒有特效藥，醫師大多採取支持性療法，但隨著確診病例增加，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中坦言，社區傳播很難避免，只是規模大小的問題，因此如何從圍堵轉換成減災，是防疫戰下半場的新重點。中研院生醫所兼任研究員何美鄉建議，目前僅針對居家隔離跟檢疫的「遠距醫療」，可以擴大辦理。台北市立聯合醫院副總院長璩大成表示，慢性病跟老人幾乎是同一個族群，不但容易感染，而且一旦感染，周遭的人也比較容易被感染。透過視訊診療，不但能降低接觸風險，也有助於醫院分流，降低醫護負擔，高風險族群也能免於常常進出醫院。
國泰綜合醫院小兒科醫師沈仲敏也說，針對輕症的症狀可以遠距醫療，但如果需要觸診聽診的，這樣就不太合適。而且透過螢幕，也還有醫病中最關鍵的信任度問題，北市聯合醫院中興院區泌尿科醫師柯明中則表示，醫生看診的詳細度跟耐心很重要，問答越仔細，不但有助於找出病情，也可以讓患者安心。但醫生也提醒，目前雖然防疫重要，但如果需進一步檢查，像照X光、超音波或身體各項檢查數字，患者仍是得跑一趟醫院，才能找出關鍵病因。
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