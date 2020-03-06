連勝文成江啟臣選戰包袱？黨內人士：挺郝龍斌怎沒說？

國民黨主席補選明投票，最近黨內卻傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」。有為連抱不平、熟知內情的黨內人士質疑，過去江的對手郝龍斌競選台北市長、黨主席時連勝文都出錢出力，為了輔選甚至差點連命都沒了，當時怎沒有人說連形象差？

該人士質疑，按照該耳語邏輯，是不是只要連勝文挺郝龍斌，形象就不差，就沒有爭議？一到選舉就開始放話、抹黑？這不就是國民黨最令人痛恨的宮廷文化？內鬥內行、卻於外戰，不僅令人看不起，也是大家希望國民黨要改革最大原因。

黨內人士說，很多基層黨員都希望國民黨要好好檢討，選舉的對手是民進黨，不是自己人，希望大家支持改革的力量，不要再讓這種放黑函、抹黑的惡質文化主導國民黨內選舉。