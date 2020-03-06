潘文忠：加強大學面試防疫 避免成為防疫破口

教育部長潘文忠今天表示，因應新冠肺炎疫情影響，即將到來的大學各校系所口試、面試測驗將會有相關配套措施，包括盡量分散考生時間，座位上安排也盡可能地保有足夠距離；因居家檢疫而無法前來參加者，為保障其權益，也會把其口試、面試成績分散到學測、書審來採計。

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委萬美玲針對教育議題表示，隨著學測落幕，緊接著馬上要進入各校系所口試、面試階段，但這次學測滿級分及同級分學生太多，各校系因此增加了口試名額。萬美玲質疑，這麼多學生及陪同家長同時間擠在幾間教室等待口試，增加了新冠肺炎群聚感染的問題，而且一個學生6個志願都要去面試，有可能南征北討，容易出現防疫上的破口，請問衛福部、教育部有無因應措施。

衛福部長陳時中表示，防疫指揮中心已和教育部針對此議題研擬相關措施，大原則就是避免人群過度密集。陳時中說，由於哪些人什麼時候會到哪裡來面試、口試都是已知的事情，所以防疫上較好做安排，例如用教室、座位交錯開等方式達到防疫效果。

教育部長潘文忠表示，各大學系所在年初都已經歷過研究生入學考試，已經提前操兵過一輪，相信對接下來面對大學入學口試、面試會有幫助；若有確診或必須居間隔離考生無法前來口試、面試，為維護其權益，會將這部分成績分散到學測、書審來採計。