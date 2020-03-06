美眾議員提案台在國際組織受公平受雇 外交部：感謝
外交部表示，已知美國聯邦眾議員蒂普頓（Scott Tipton, R-CO）及斯科特（David Scott, D-GA）於2月28日提出「2020台灣公平雇傭法」（Employment Fairness for Taiwan Act of 2020），法案旨在協助我國人在國際組織能有公平受雇的機會，並要求美國行政部門就所採取的作為向國會提交年度報告。
對此，外交部誠摯感謝美國國會不分黨派以具體行動展現對台灣參與國際組織的支持，將密切關注此項法案的後續發展，持續以務實態度與美方立法及行政部門密切合作，以確保我國人在國際組織不因國籍受到歧視，擁有平等受僱的權利，並以專業貢獻所長。
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