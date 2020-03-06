快訊

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走金項鍊 估損失20幾萬

美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偵辦假訊息 調查局：中共網軍干涉我國總統大選

聯合報 / 賴佩璇／台北即時報導
網軍案以被收購公司www.puddingco.com為例，原圖。圖／調查局提供。
網軍案以被收購公司www.puddingco.com為例，原圖。圖／調查局提供。

新冠肺炎假訊息流竄，調查局發現某臉書粉專因疏於維護，在「關於」所放置的網址連結，竟連向中國內容農場，溯源追查共有13家企業網域有相同情形，懷疑是否被中共網軍收購，因此通知6名相關人說明，查出13間企業並無收取陸資；呼籲民眾勿被中共網軍「帶風向」。

調查局表示，偵辦新冠肺炎假訊息時，發現某臉書粉專網域疑似遭置換，不只粉專充斥爭議性文章，且連結導向中共內容農場，疑 似在疫情緊繃期間意圖藉此操控我國社會輿論，短期內高頻產製不實訊息，並投放至我國臉書社群中加以散布，進行中共「大外宣」 統戰。

辦案人員以該粉專網域擴展追查脈絡，查得共13家企業網域遭中共網軍以第三方網域交易平台收購。因此，3月5日通知案關人員說明，以釐清是否遭不肖中共網軍收購。由於相關人均表示，許久沒繳費，也沒繼續經營該網域，更不知被置換，而未移送偵辦。

調查局查出，被收購時點均落在我國2020年總統及立委大選前半年（2019年中），也就是說，中共網軍於去年7月年間大量蒐購台灣企業網域。

以被收購公司「puddingco」為例，該公司網站原始名稱不變，然網站內容均遭修改，充斥大量大陸官方新聞、政策及對我國「帶風向」不實評論。

辦案人員研判，此具高度組織化及策略性網路惡意行為，其背後應有大陸黨政軍單位主導操盤，對我國進行「帶風向」認知作戰行為， 意圖於武漢肺炎防疫期間造成社會動盪民心不安。

為維護國家安全及社會安定，防範境外勢力對我國實施共同造假行為及操控輿論，已高度重視網路社群環境中潛藏惡意行為及風險，值此之際查獲大陸具規模、策略網路認知作戰手法，呼籲民眾謹慎思辨網路訊息，切勿人云亦云、輕信網路謠言。

臉書粉專網頁疑似被中共網軍置換。圖／調查局提供。
臉書粉專網頁疑似被中共網軍置換。圖／調查局提供。
網軍案以被收購公司www.puddingco.com為例，新圖。圖／調查局提供。
網軍案以被收購公司www.puddingco.com為例，新圖。圖／調查局提供。

中共 新冠肺炎 假訊息

延伸閱讀

影／調查局查獲大陸網軍 意圖收購我國網域、操控輿論

立法處罰 能殺死假訊息病毒？

陸駁假疫情攻台 我：已掌握個案

國台辦駁陸網軍對台放防疫假訊息 陸委會：已掌握個案

相關新聞

梵蒂岡出現新冠肺炎首例

教廷梵蒂岡出現首起新冠肺炎確診病例。義大利已是新冠肺炎重災區，梵蒂岡何時出現疫情備受關注。

潘文忠：加強大學面試防疫 避免成為防疫破口

教育部長潘文忠今天表示，因應新冠肺炎疫情影響，即將到來的大學各校系所口試、面試測驗將會有相關配套措施，包括盡量分散考生時...

美眾議員提案台在國際組織受公平受雇 外交部：感謝

外交部表示，已知美國聯邦眾議員蒂普頓（Scott Tipton, R-CO）及斯科特（David Scott, D-GA...

美國副總統潘斯承認美國採檢工具不夠

負責主導防疫工作的美國副總統潘斯5日承認，美國採檢新冠病毒的工具組數量不夠，無法在本周達到發送100萬分的目標。

偵辦假訊息 調查局：中共網軍干涉我國總統大選

新冠肺炎假訊息流竄，調查局發現某臉書粉專因疏於維護，在「關於」所放置的網址連結，竟連向中國內容農場，溯源追查共有13家企...

影／傅崐萁黨籍案今闖關失敗 周守訓：現在討論意義何在

國民黨明天(7日)將進行黨主席補選，考紀會卻選在新任黨主席誕生前一天討論違紀案件，外界議論紛紛，質疑考紀會恐是要強行闖關...

影／明改選黨主席郝估獲黃復興相挺 江對投票率不樂觀

國民黨主席補選明(7)日投票，由於正值新冠肺炎時期，加上投票所減少，預期投票率將偏低，黃復興黨部動員力成為勝負關鍵，國民...

蘇貞昌批消費券：舉債卻沒有刺激到消費 好可惜！

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院提出紓困特別預算案，其中要發「振興抵用券」，引發討論，甚至有商界認為應該比照馬政府時代發...

會吳伯雄拚主席補選 江啟臣：中華民國是兩岸定海神針

國民黨主席補選明天投票，候選人、青壯派立委江啟臣上午拜訪黨前主席「伯公」吳伯雄請益，表示伯公最讓人敬佩的就是「無私無我」...

民眾黨、時力共推18歲公民權 籲藍綠別打假球

立法院民眾黨團上午舉行記者會，宣示推動修憲，將公民投票權下修到18歲，時代力量立委邱顯智等人也到場支持。兩黨也分別提出「...

國民黨主席補選明投票　郝龍斌強打父親郝柏村牌催票

國民黨主席補選明天投票，候選人、黨前副主席郝龍斌今在臉書發文，強打父親、行政院前院長郝柏村牌催票，就是郝柏村只問是非，不...

雙12聯盟、黃復興、洪系 藍常委選舉換票影響勝負

國民黨中常委明改選，即使黨中央多次斥責換票聯盟傷害黨形象，但據了解，這次選舉最後仍組成兩個「一二聯盟」，黃復興黨部也有配...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓新增309新冠肺炎確診 累計6593例

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

桃居家檢疫男竟外出想看牙 健保卡一插「大家臉嚇歪」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。