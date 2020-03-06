偵辦假訊息 調查局：中共網軍干涉我國總統大選

新冠肺炎假訊息流竄，調查局發現某臉書粉專因疏於維護，在「關於」所放置的網址連結，竟連向中國內容農場，溯源追查共有13家企業網域有相同情形，懷疑是否被中共網軍收購，因此通知6名相關人說明，查出13間企業並無收取陸資；呼籲民眾勿被中共網軍「帶風向」。

調查局表示，偵辦新冠肺炎假訊息時，發現某臉書粉專網域疑似遭置換，不只粉專充斥爭議性文章，且連結導向中共內容農場，疑 似在疫情緊繃期間意圖藉此操控我國社會輿論，短期內高頻產製不實訊息，並投放至我國臉書社群中加以散布，進行中共「大外宣」 統戰。

辦案人員以該粉專網域擴展追查脈絡，查得共13家企業網域遭中共網軍以第三方網域交易平台收購。因此，3月5日通知案關人員說明，以釐清是否遭不肖中共網軍收購。由於相關人均表示，許久沒繳費，也沒繼續經營該網域，更不知被置換，而未移送偵辦。

調查局查出，被收購時點均落在我國2020年總統及立委大選前半年（2019年中），也就是說，中共網軍於去年7月年間大量蒐購台灣企業網域。

以被收購公司「puddingco」為例，該公司網站原始名稱不變，然網站內容均遭修改，充斥大量大陸官方新聞、政策及對我國「帶風向」不實評論。

辦案人員研判，此具高度組織化及策略性網路惡意行為，其背後應有大陸黨政軍單位主導操盤，對我國進行「帶風向」認知作戰行為， 意圖於武漢肺炎防疫期間造成社會動盪民心不安。