影／傅崐萁黨籍案今闖關失敗 周守訓：現在討論意義何在
國民黨明天(7日)將進行黨主席補選，考紀會卻選在新任黨主席誕生前一天討論違紀案件，外界議論紛紛，質疑考紀會恐是要強行闖關花蓮縣前縣長傅崐萁的恢復黨籍案，不過考紀會代理主委周守訓會前表示「敏感案子不處理」，會後周守訓轉述會議內容，強調考紀委員們今天對「積案」有共識，決議「不用討論」。
周守訓說此次考紀委員以討論黨主席補選的風紀案為主，只是「沒有共識」的議案，是否就是傅崐萁恢復黨籍案、花蓮縣長徐榛蔚為傅崐萁輔選的違紀案，周守訓說今天統計積案總共有30多案，沒有針對特定的個案花很多時間討論，他強調今次決議不審積案，未來考紀會還是得處理。
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