影／明改選黨主席郝估獲黃復興相挺 江對投票率不樂觀

國民黨主席補選明(7)日投票，由於正值新冠肺炎時期，加上投票所減少，預期投票率將偏低，黃復興黨部動員力成為勝負關鍵，國民黨主席補選候選人郝龍斌今日上午接受廣播專訪，表示明天若投票率達4成就算是好的，此外因為家世背景的關係，他在黃復興黨部這一塊的支持度，相對比對手江啟臣高，郝預期在台北開票結果會不錯，拿到7萬5到8萬就能獲勝，他也朝這個方向努力。

江啟臣則認為雖然比起郝龍斌，自己的確對黨務工作涉獵不多，但酸說郝雖然有對黨比他更了解，「但是更了解是不是代表，就一定能改革？」，如果不能落實改革，黨員跟社會期待恐怕又要落空。

另外江啟臣不滿表示，這次投開票所比以往少一半，有黨員投訴嚴重影響投票意願，他10天前就告知黨中央希望能處理，卻遲遲沒下文，江啟臣嘆「連選務工作都辦得零零落落，要怎麼跟人家談改革？」因此江啟臣對投票率較不樂觀。