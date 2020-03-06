蘇貞昌批消費券：舉債卻沒有刺激到消費 好可惜！

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院提出紓困特別預算案，其中要發「振興抵用券」，引發討論，甚至有商界認為應該比照馬政府時代發「消費券」。對此，行政院長蘇貞昌今在立法院為「抵用券」政策辯護，批評「最不好的」就是馬政府舉債839億元發消費券，也沒有刺激到消費，好可惜。

蘇貞昌今至立法院接受總質詢。民進黨立委賴惠員在質詢時表示，政府擬發抵用券，但夜市券的回收率並不高，質疑政府發抵用券會不會也是同樣結果。

蘇貞昌表示，夜市券得到民間肯定，創造很高效益，並有自信這次會做得更好。他也批評，認為最不好的就是馬政府時代舉債發消費券，沒有刺激到消費，並強調這次政府沒有舉債800多億元。

至於抵用券相關的施行辦法是不是下周可以推出？蘇貞昌表示，各部會會盡快，應該可以。