聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇貞昌批消費券：舉債卻沒有刺激到消費 好可惜！
新冠肺炎疫情衝擊我國產業，行政院提出紓困特別預算案，其中要發「振興抵用券」，引發討論，甚至有商界認為應該比照馬政府時代發「消費券」。對此，行政院長蘇貞昌今在立法院為「抵用券」政策辯護，批評「最不好的」就是馬政府舉債839億元發消費券，也沒有刺激到消費，好可惜。
蘇貞昌今至立法院接受總質詢。民進黨立委賴惠員在質詢時表示，政府擬發抵用券，但夜市券的回收率並不高，質疑政府發抵用券會不會也是同樣結果。
蘇貞昌表示，夜市券得到民間肯定，創造很高效益，並有自信這次會做得更好。他也批評，認為最不好的就是馬政府時代舉債發消費券，沒有刺激到消費，並強調這次政府沒有舉債800多億元。
至於抵用券相關的施行辦法是不是下周可以推出？蘇貞昌表示，各部會會盡快，應該可以。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言