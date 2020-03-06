會吳伯雄拚主席補選 江啟臣：中華民國是兩岸定海神針

國民黨主席補選明天投票，候選人、青壯派立委江啟臣上午拜訪黨前主席「伯公」吳伯雄請益，表示伯公最讓人敬佩的就是「無私無我」的精神，國民黨多次大選都面臨分裂的問題，只有「無私無我」才能成為公約數，才能壯大國民黨。

江啟臣說，為了中華民國、下一代，「無私無我」的精神應該要變成「國民黨的基因」，團結才能讓國民黨平安渡過這次的難關；中華民國是國民黨共同語言，是兩岸定海神針，國民黨不但要認同中華民國，更要拿出方法，壯大中華民國。

江啟臣表示，壯大國民黨，要拿具體方法，對國民黨來說，認同中華民國是最基本核心價值；面對對岸打壓、台獨勢力的壯大，認同中華民國不能只用喊的。

江啟臣說，他從政一路上不論是在行政院、選立委，或在立法院服務，都受到伯公照顧，伯公也是他從政導師。