民眾黨、時力共推18歲公民權 籲藍綠別打假球

立法院民眾黨團上午舉行記者會，宣示推動修憲，將公民投票權下修到18歲，時代力量立委邱顯智等人也到場支持。兩黨也分別提出「中華民國憲法第130條修正草案」，並現場簽署對方版本，共同連署，希望儘快完成修憲，落實18歲參政權。

民眾黨立委蔡壁如說，藍綠兩黨口口聲聲說支持18歲參政權，卻不願意加入民眾黨連署，凸顯出修憲對小黨的艱辛，「但我們不會氣餒，會不斷倡議。」

民眾黨團副總召張其祿表示，小黨最大的作用，就是提出進步價值，18 參政權是世界趨勢，包括鄰近的日、韓，甚至國內像是公投、服兵役、刑法的負完全刑事責任也都是以18歲當作標準，若只有投票不同調，權利與義務並不相符。

張其祿說，民眾黨先前願意一致支持民進黨立委游錫堃擔任立法院長，部分原因也是因為游承諾，會支持公這個議題，「我們認為可以一起來做，歡迎各黨團提出版本，只要符合進步價值，我們都願意支持、連署，盼儘快組成修憲委員會。 」

邱顯智說，時力早在2017年就曾提出過此議題的修法，可惜因為修憲高門檻未成功；本會期盼能朝野通力合作，共同促成此事。