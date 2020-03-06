國民黨主席補選明投票　郝龍斌強打父親郝柏村牌催票

國民黨主席補選明天投票，候選人、黨前副主席郝龍斌今在臉書發文，強打父親、行政院前院長郝柏村牌催票，就是郝柏村只問是非，不問個人利益的精神，讓他對國民黨、中華民國有份強烈使命感；這一條正確的道路，他一定要堅持下去。

郝龍斌表示，去年4月郝柏村因一場小中風，送醫後一度肺部積水，去年5月20日，郝柏村更是長睡60小時，醒來張開眼第一句話就跟郝龍斌說：「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨。」

郝龍斌說，對郝柏村而言，發揚黃埔精神與反對台獨，都是為了守護中華民國，父親是一個心中認定目標就勇往直前，沒有猶豫，也絕不妥協的人；就是這種只問是非，不問個人利益精神，讓我對國民黨、對中華民國有一份強烈的使命感。

郝龍斌說，他原本只是個台大教授，但當年看到郝柏村在陽明山中山樓國民大會被包圍時振臂高喊：「中華民國萬歲、堅決反對台獨」，才讓他深刻體會，做為郝柏村兒子有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業「捍衛中華民國」。

郝龍斌表示，父親17歲就念黃埔軍校，歷經抗日、剿共、保台等大小戰役，在八二三砲戰中頂住最前線猛烈砲火；郝柏村這一代人可以說是在兵凶戰危的家國血淚中成長起來的，父親對這場守護中華民國的生命之旅始終無怨無悔。

郝龍斌說，捍衛中華民國、反對任何形式的台獨，是國民黨核心價值，也是他的信念、政治生涯的起點；呼籲所有國民黨員黨主席補選關鍵時刻、關鍵選擇，承諾會堅守國民黨核心價值，無私無我、專心專職，把國民黨帶回勝選的道路。