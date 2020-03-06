雙12聯盟、黃復興、洪系 藍常委選舉換票影響勝負

國民黨中常委明改選，即使黨中央多次斥責換票聯盟傷害黨形象，但據了解，這次選舉最後仍組成兩個「一二聯盟」，黃復興黨部也有配票名單，前主席洪秀柱嫡系子弟兵與柱友團也自成體系相互支援選情。

熟悉黨內選舉，在黨內擁相當黨代表支持的中央委員分析，以這次換票聯盟組成規模推估，此次中常委改選得票門檻約在350票左右，對於未加入換票聯盟或不在黃復興黨部投票名單的常委參選人而言，要當選仍會有難度。

國民黨2020大選再遭逢大敗，明天的常委改選被視為黨能否朝內造化改革的關鍵一步，黨內多期盼選舉能不再被換票聯盟把持。但在常委選舉正式啟動後，雖選情冷清，但2月下旬起仍陸續再傳出常委候選人再組換票聯盟。

其中率先組成的「一二聯盟」，成員多是具黨內基層實力重量級候選人、政二代，或獲具實力候選人支持的代理人。成員還在區域別有簡單區分，在所屬縣市具相當地方實力者，所以也被戲稱為「環島聯盟」、「大聯盟」。

在「一二聯盟」成立後，其他在黨內實力屬「中產階級」的常委參選人，自組新「一二聯盟」，其中成員多以地方民代為骨幹，相對於無法己身的「大聯盟」，新「一二聯盟」也被戲稱為「小聯盟」。

除兩大換票聯盟外，具高動員能力的黃復興黨部在選戰末期也發出投票建議名單，要黃復興黨員在中常委選舉全力支持8位候選人，名單成員不少與「小聯盟」重疊。前主席洪秀柱系統的友誼聯盟，也有約14位成員互相拉抬，洪也協助輔選。

有被納入換票聯盟與配票名單的中常委參選人表示，中常委選舉中的互相支持，是一種基於情感的策略聯盟，原本就是選戰策略一環，若黨代表支持屬性互斥的常委參選人，要一起加入一個換票聯盟也不容易，黨內不應汙名化換票聯盟。

有熟悉黨內選舉的中央委員也說，目前中常委選制採限制連記制，一張選票可以投16個候選人，「制度原本就鼓勵換票聯盟組成」，現在選務的問題，不在於有換票聯盟，而是有「騙票」候選人存在，甚至有黨代表賣票情形，才應該端正。