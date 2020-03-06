勤洗手！張上淳：患者長時間接觸的環境 馬桶桌子都有病毒

隨著全球疫情升溫，各國對於新冠肺炎病毒也逐漸認識。中央流行疫情指揮中心召集人張上淳今證實，新加坡觀察確診患者待在負壓隔離病房中，病房內多處皆有病毒的陽性反應，包含床頭櫃、床欄杆、長桌、洗臉槽、馬桶等，但短時間接觸的區域，包含走道等就沒有病毒反應。顯示患者長時間接觸的環境，就會造成環境的汙染，因此消毒以及手部清潔是最重要的。

張上淳再次強調「手部清潔非常重要」，他昨晚又看到新加坡發表文章，針對負壓隔離病房作病毒採檢，分為兩部分，一間為清潔後再做採檢、另一間為沒有清潔過就採檢。

結果發現確診個案的病房內，有多處檢驗新冠病毒陽性，像是床頭櫃、床欄杆、長桌、洗臉槽內外側、廁所洗臉台與馬桶等，不過，負壓隔離病房的前室與走道室，採檢病毒則是呈現陰性。這代表病人住過的房間當中很容易有環境汙染狀態。因此日常清潔消毒，就可以把這些病毒清除掉。

他說，台灣也有做病毒的採檢，針對某醫院的急診環境採100多個點都沒病毒，但病室床欄杆、床墊、浴室等，也檢到有病毒存在。採檢結果跟新加坡發表的結果類似，停留時間長久，環境中可能累積汙染，因此手部清潔非常重要。

張上淳說，這代表大家習慣戴口罩，但更重要的是手部清潔，因為新加坡額外檢測醫護面罩、口罩、隔離衣，全部都沒有驗到病毒。反過來，醫護人員短時間接觸還不見得有病毒存在，空氣也沒有病毒存在。環境反而較可能較有病毒存在。