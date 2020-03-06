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挺江=挺連？投郝=挺傅？國民黨主席選戰陷耳語戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席補選郝龍斌（左）與江啟臣（右）交鋒。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席補選郝龍斌（左）與江啟臣（右）交鋒。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席補選明投票，原「世代交替」氛圍近來微妙轉變，除不少非青壯世代擔心一夕被交替，選戰更傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」、「挺郝龍斌就是挺傅崐萁」兩種耳語對決，負面情緒決定選戰格局。

主席候選人江啟臣陣營表示，連勝文公開表態支持江，輔選也不遺餘力，相關傳言不盡公允；選戰過程本來就要盡可能集合眾人支持，江仍會繼續爭取所有具相同改革理念者相挺爭取勝選。

主席候選人郝龍斌陣營則說，郝一貫認為，只要是認同國民黨核心理念者，願意加入國民黨都是「多多益善」，政治原本就是「朋友要多、敵人要少」，沒有傅崐萁是不是包袱的問題。郝上午受訪也重申，支持讓傅回國民黨。

隨國民黨主席補選選戰進入尾聲，候選人陣營間角力加劇，在兩位主席候選人政見幾乎雷同下，在決定投票行為的最後一刻，近來黨內卻傳出耳語，對手陣營各自將江啟臣與郝龍斌貼上「連勝文相挺」、「支持傅崐萁」標籤，牽動選情。

熟悉黨內選舉黨務人士分析，連勝文在黨內具一定實力，但形象評價始終正負兩極，若連本人要選中常委仍可高票當選，但輔選黨主席候選人卻不一定加分。

該黨內人士也提到，連勝文這次幫江啟臣輔選，運作積極度卻更勝候選人本身，在向黨代表、中央委員爭取支持江過程，更讓人有作為江分身錯覺，卻也讓被拜票者不滿，認為挺不挺江是一回事，但為何要讓連收割人情。　　　

有中常委更表示，連大動作要人情輔選，讓黨內傳出江啟臣當選後連勝文將出任黨副主席，甚至傳出「江啟臣今年當選，明年連勝文接棒」，但連個人形象一直有爭議，這樣的耳語對江選情當然有傷。

相對於江啟臣，郝龍斌也因公開表態支持傅崐萁恢復黨籍遭黨內詬病，挺江啟臣的黨內人士就質疑，連勝文在黨內人脈與形象比傅差？難道挺郝不等於支持傅逾越程序正義恢復黨籍？

至於江啟臣當選後，非青壯世代江被迫退場一說。江陣營認為，選戰末期，各種耳語一定會蜂擁而出，要一一解釋會有困難，只能希望謠言止於智者。

江啟臣 連勝文 國民黨

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