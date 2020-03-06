快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

林奕華詢問快篩檢驗進度 沈榮津：約半年能完成

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委林奕華。圖／取自國會頻道Youtube
國民黨立委林奕華。圖／取自國會頻道Youtube

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委林奕華詢問，因應新冠肺炎疫情，目前國內快篩、疫苗的進度如何？經濟部長沈榮津表示，目前相關計畫已進入臨床試驗階段，預估再半年左右，快篩檢測系統能開發完成。

林奕華表示，根據自己所得到的資訊，目前工研院在快速篩檢上進度較快，已經完成實驗室階段，進入臨床試驗。衛福部長陳時中補充，政府與國內研究機構都有合作，提供試驗所需的血清等資源。

林奕華詢問，工研院快篩預計何時能完成？沈榮津回應，進入臨床試驗階段後，已經有廠商業者願意來配合，經濟部也會大力支持這項攸關防疫成效的計畫，預計再半年能完成快篩系統開發。

林奕華說，建議政府能加快研發腳步，盡量趕在三月底、四月初左右完成，才能對防疫能產生較大功效。林奕華也建議，政府在科技會報中有筆16.6億元經費，可以拿出其中10億元來統合研究單位，組成國家隊，把疫苗、藥品、快篩儘速研發到位，再次打響「台灣隊」名號。

林奕華 疫苗

延伸閱讀

林奕華質詢槓鄭麗君 蘇揆插話被嗆「閉嘴啦」

鄭麗君：藝文振興抵用券全國適用 不限旅宿地

紓困預算包含台商？沈榮津：國內合法登記都算

徐國勇暫停全國性酒測 藍委：像跟小偷講不抓闖空門

相關新聞

投票權下修18歲 蘇貞昌：早點讓年輕人決定國家大小事

針對18歲投票權，行政院長蘇貞昌今表示，社會已有高度共識，他表態支持，並認為修憲非常難，但如果是修這一條，很容易通過。蘇...

戲劇影射「二月政爭」 台灣雙首長權力爭議

戲劇《國際橋牌社》以1990到1994年的台灣政局為背景，部分角色設計也取材自當時人物。劇情中「中國國家黨」建立中華民國政權，其中由楊烈飾演的黎清波，在強人總統過世後出任總統，成為第一位台灣省籍的總統。

國民黨中常委明改選 換票聯盟定勝負

國民黨中常委明改選，即使黨中央多次斥責換票聯盟傷害黨形象，但仍出現兩個「一二聯盟」，黃復興黨部也有配票名單，前主席洪秀柱嫡系子弟兵與柱友團自成體系相互支援。

挺江=挺連？投郝=挺傅？國民黨主席選戰陷耳語戰

國民黨主席補選明投票，原「世代交替」氛圍近來微妙轉變。不少非青壯世代擔心一夕被交替，選戰更傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」、「挺郝龍斌就是挺傅崐萁」兩種耳語對決，瀰漫負面情緒氛圍。

挺江=挺連？投郝=挺傅？國民黨主席選戰陷耳語戰

國民黨主席補選明投票，原「世代交替」氛圍近來微妙轉變，除不少非青壯世代擔心一夕被交替，選戰更傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」...

林奕華詢問快篩檢驗進度 沈榮津：約半年能完成

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委林奕華詢問，因應新冠肺炎疫情，目前國內快篩、疫苗的進度如何？經濟部長沈榮津表示，...

林奕華質詢槓鄭麗君 蘇揆插話被嗆「閉嘴啦」

為因應新冠肺炎疫情，行政院推出振興產業抵用券，但細節尚未定案。國民黨立委林奕華在立法院質詢時提出，抵用券不應綁國內旅遊，...

考紀會緩議傅崐萁案　周守訓：主席誕生前處理意義何在

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，會中決議，沒有成案的匿名檢舉案，將送檢調議處，...

影／徐國勇暫停全國酒測惹議 陳柏惟：像打完針換針頭

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議，後說明地方性的酒測依然會進行；行政院長蘇貞昌今天受訪時說...

國民黨今考紀會未處理 傅崐萁案確定交新主席再議處

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，原傳出將暗渡無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，最後雖...

當選主席裁黃復興？江啟臣：對我是非常大的傷害與抹黑

國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員力的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣上午受訪時肯定黃復...

女性勞工有薪又有假 國民黨女力立委推有薪家庭照護假

新冠肺炎疫情引發「家庭照護假」討論，有鑑於女性勞工除了工作，普遍要顧小又要顧老，國民黨女立委今舉行記者會，宣布要推動「有...

熱門新聞

全球疫情統計／不丹首例新冠肺炎確診 美國死亡病例增至12起

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。