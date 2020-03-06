林奕華詢問快篩檢驗進度 沈榮津：約半年能完成

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委林奕華詢問，因應新冠肺炎疫情，目前國內快篩、疫苗的進度如何？經濟部長沈榮津表示，目前相關計畫已進入臨床試驗階段，預估再半年左右，快篩檢測系統能開發完成。

林奕華表示，根據自己所得到的資訊，目前工研院在快速篩檢上進度較快，已經完成實驗室階段，進入臨床試驗。衛福部長陳時中補充，政府與國內研究機構都有合作，提供試驗所需的血清等資源。

林奕華詢問，工研院快篩預計何時能完成？沈榮津回應，進入臨床試驗階段後，已經有廠商業者願意來配合，經濟部也會大力支持這項攸關防疫成效的計畫，預計再半年能完成快篩系統開發。

林奕華說，建議政府能加快研發腳步，盡量趕在三月底、四月初左右完成，才能對防疫能產生較大功效。林奕華也建議，政府在科技會報中有筆16.6億元經費，可以拿出其中10億元來統合研究單位，組成國家隊，把疫苗、藥品、快篩儘速研發到位，再次打響「台灣隊」名號。