林奕華質詢槓鄭麗君 蘇揆插話被嗆「閉嘴啦」

為因應新冠肺炎疫情，行政院推出振興產業抵用券，但細節尚未定案。國民黨立委林奕華在立法院質詢時提出，抵用券不應綁國內旅遊，若真要綁，藝文需要獨立；文化部長鄭麗君回應，本來就不限制異地使用；但林對此回答不甚滿意，隨後兩人數度言詞交鋒，一旁的行政院長蘇貞昌緩頰時，林奕華說，「這是我的質詢時間，院長你閉嘴啦」。

林奕華上午質詢時表示，藝文類的抵用券不該綁國旅，要獨立使用。蘇貞昌回應，過去一年各部會在相關因應上都很有經驗，所以讓各部會去發揮，不過要堅持雨露均霑、立竿見影兩大原則。鄭麗君說，藝文部分有3個原則，分別是防疫優先、紓困並行、振興在後；本來抵用券就是經濟部提出的概念，文化部建議希望納入適用範圍，所以由經濟部設計規畫，目的就是希望能擴大消費，同時減少重複開發的浪費。

鄭麗君指出，抵用券的使用是全國性的，不限當地；林奕華說，非常不認同。鄭麗君再回應，希望能把話完整說完，一旁的蘇貞昌也試圖緩和局面；林奕華回應，「這是我的質詢時間，院長你閉嘴啦」。

蘇貞昌表示，「委員妳的質詢好可惜，都不讓人家講。」林奕華回應，因為都已經知道鄭麗君要講什麼了；蘇則說，「妳既然都知道了，那何必質詢」。