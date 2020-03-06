快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考紀會緩議傅崐萁案　周守訓：主席誕生前處理意義何在

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨考紀會代主委周守訓。圖片／報系資料照片
國民黨考紀會代主委周守訓。圖片／報系資料照片

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，會中決議，沒有成案的匿名檢舉案，將送檢調議處，之後黨中央選監小組持續追查，若最後罪證確定可回溯撤銷特定人士當選資格。

至於外界關注的無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，今天並未在會議中夾帶闖關。考紀會代主委周守訓表示，今天與會考紀委員共識是處理選舉風紀案，其他包括去年選前的考紀案件，不宜在明天重大選舉前一天討論。

周守訓指出，目前針對明天將當場的黨主席補選與中常委改選選舉，具名檢舉的選風違紀案僅黨主席候選人江啟臣遭文宣抹黑案，未具名檢舉案件則有七、八件。

周守訓說，具名案件還要清查，不具名案件今天也沒辦法做出決議，既然黨內選舉受政黨法規範，考紀委員共識，送檢調清查到底，讓執法單位評處；但移送要看證據，這次風雨很多，包含以前沒聽過的賣票聯盟都有，移送數還在統計。

至於傅崐萁案，周守訓強調，中央考紀會是獨立行使職權機關，有具體事證就開會，有共識就通過，有意見就表決，不會因代理主席或中常會決議，也不會因特定人士在外召開記者會，就審或不審特定案子，今天共識是只處理選舉風紀案。

周守訓說，考紀委員共識是：選前以重振黨的風紀為止，讓黨的形象可以維持，讓國民黨很快從谷底爬起來；明天新黨主席選出後，下禮拜也會有新的中常會召開，新的中常委誕生，也會有新的考紀會主委接受任命，

周守訓表示，目前考紀會有官去年選前包含建議開除、撤銷、恢復黨籍或停權案的考紀案積案約有30餘件，所有案子只要程序完備，考紀會都有責任審議，只是時間先後由我們自己決定，但新黨主席明天誕生，今天處理意義何在？

考紀會 中常委 傅崐萁

延伸閱讀

國民黨今考紀會未處理 傅崐萁案確定交新主席再議處

傳考紀會今處理傅崐萁黨籍案 周守訓：沒有排

藍今開考紀會 傳處理傅崐萁黨籍但抽掉4件花蓮考紀案

聯合報黑白集／林榮德別留臭名

相關新聞

投票權下修18歲 蘇貞昌：早點讓年輕人決定國家大小事

針對18歲投票權，行政院長蘇貞昌今表示，社會已有高度共識，他表態支持，並認為修憲非常難，但如果是修這一條，很容易通過。蘇...

戲劇影射「二月政爭」 台灣雙首長權力爭議

戲劇《國際橋牌社》以1990到1994年的台灣政局為背景，部分角色設計也取材自當時人物。劇情中「中國國家黨」建立中華民國政權，其中由楊烈飾演的黎清波，在強人總統過世後出任總統，成為第一位台灣省籍的總統。

標普全球:新冠肺炎將使大陸成長率不到3% 亞太損失6兆

標普全球（ S&P Global）今天警告，新冠肺炎疫情可能使亞太地區今年經濟折損2110億美元，約台幣6.4兆元。

國民黨中常委明改選 換票聯盟定勝負

國民黨中常委明改選，即使黨中央多次斥責換票聯盟傷害黨形象，但仍出現兩個「一二聯盟」，黃復興黨部也有配票名單，前主席洪秀柱嫡系子弟兵與柱友團自成體系相互支援。

挺江=挺連？投郝=挺傅？國民黨主席選戰陷耳語戰

國民黨主席補選明投票，原「世代交替」氛圍近來微妙轉變。不少非青壯世代擔心一夕被交替，選戰更傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」、「挺郝龍斌就是挺傅崐萁」兩種耳語對決，瀰漫負面情緒氛圍。

挺江=挺連？投郝=挺傅？國民黨主席選戰陷耳語戰

國民黨主席補選明投票，原「世代交替」氛圍近來微妙轉變，除不少非青壯世代擔心一夕被交替，選戰更傳出「挺江啟臣就是挺連勝文」...

林奕華詢問快篩檢驗進度 沈榮津：約半年能完成

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委林奕華詢問，因應新冠肺炎疫情，目前國內快篩、疫苗的進度如何？經濟部長沈榮津表示，...

林奕華質詢槓鄭麗君 蘇揆插話被嗆「閉嘴啦」

為因應新冠肺炎疫情，行政院推出振興產業抵用券，但細節尚未定案。國民黨立委林奕華在立法院質詢時提出，抵用券不應綁國內旅遊，...

考紀會緩議傅崐萁案　周守訓：主席誕生前處理意義何在

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，會中決議，沒有成案的匿名檢舉案，將送檢調議處，...

影／徐國勇暫停全國酒測惹議 陳柏惟：像打完針換針頭

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議，後說明地方性的酒測依然會進行；行政院長蘇貞昌今天受訪時說...

國民黨今考紀會未處理 傅崐萁案確定交新主席再議處

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，原傳出將暗渡無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，最後雖...

當選主席裁黃復興？江啟臣：對我是非常大的傷害與抹黑

國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員力的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣上午受訪時肯定黃復...

熱門新聞

全球疫情統計／不丹首例新冠肺炎確診 美國死亡病例增至12起

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

新冠肺炎第45例為出院病患 醫院群聚8人感染

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。