考紀會緩議傅崐萁案　周守訓：主席誕生前處理意義何在

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，會中決議，沒有成案的匿名檢舉案，將送檢調議處，之後黨中央選監小組持續追查，若最後罪證確定可回溯撤銷特定人士當選資格。

至於外界關注的無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，今天並未在會議中夾帶闖關。考紀會代主委周守訓表示，今天與會考紀委員共識是處理選舉風紀案，其他包括去年選前的考紀案件，不宜在明天重大選舉前一天討論。

周守訓指出，目前針對明天將當場的黨主席補選與中常委改選選舉，具名檢舉的選風違紀案僅黨主席候選人江啟臣遭文宣抹黑案，未具名檢舉案件則有七、八件。

周守訓說，具名案件還要清查，不具名案件今天也沒辦法做出決議，既然黨內選舉受政黨法規範，考紀委員共識，送檢調清查到底，讓執法單位評處；但移送要看證據，這次風雨很多，包含以前沒聽過的賣票聯盟都有，移送數還在統計。

至於傅崐萁案，周守訓強調，中央考紀會是獨立行使職權機關，有具體事證就開會，有共識就通過，有意見就表決，不會因代理主席或中常會決議，也不會因特定人士在外召開記者會，就審或不審特定案子，今天共識是只處理選舉風紀案。

周守訓說，考紀委員共識是：選前以重振黨的風紀為止，讓黨的形象可以維持，讓國民黨很快從谷底爬起來；明天新黨主席選出後，下禮拜也會有新的中常會召開，新的中常委誕生，也會有新的考紀會主委接受任命，

周守訓表示，目前考紀會有官去年選前包含建議開除、撤銷、恢復黨籍或停權案的考紀案積案約有30餘件，所有案子只要程序完備，考紀會都有責任審議，只是時間先後由我們自己決定，但新黨主席明天誕生，今天處理意義何在？