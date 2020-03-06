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影／徐國勇暫停全國酒測惹議 陳柏惟：像打完針換針頭

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委陳柏惟（左七）今天對內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議一事表示，關鍵點在於沒有辦法做到有效防疫，就像打完針換針頭一樣，換個針頭就可避免。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟（左七）今天對內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議一事表示，關鍵點在於沒有辦法做到有效防疫，就像打完針換針頭一樣，換個針頭就可避免。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議，後說明地方性的酒測依然會進行；行政院長蘇貞昌今天受訪時說「我們雖然疫情緊急，還是一樣對酒駕都會酒測，希望都不要來亂」。對此，立委陳柏惟說，取消酒測是感測器檢測，擔心是會不會因此遭感染，部份基層員警覺得不會，他認為關鍵點在於現在科技或SOP有沒有辦法做到有效防疫，就像打完針換針頭一樣，換個針頭就可避免，行政單位應把事情協調好再對外宣布，比較不容易起爭議。

立委陳柏惟今天參與台中市烏日啤酒廠改造觀光工廠動工典禮，他在典禮後針對內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議一事表示，全國性酒測暫時取消是感測器酒測，防疫考量是酒測的過程中感測器、吹嘴會不會增加接觸感染的風險，這跟打針一樣，換個針頭就可避免。

立委陳柏惟認為，我們要關心的是在酒測的過程是否有病毒感染的風險，現有的技術有沒有辦法避免病毒感染的風險，想如果這樣，爭議就會少一點，而且不會讓人家覺得中央、地方不同調，如果只是要取消其中一個感測器，或取消吹管酒測，今天就不會吵成這樣子了。

警語：

聯合報關心您，禁止酒駕。飲酒過量，有礙健康。未滿十八歲請勿飲酒。

立委陳柏惟（左七）今天對內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議一事表示，關鍵點在於沒有辦法做到有效防疫，就像打完針換針頭一樣，換個針頭就可避免。記者趙容萱／攝影
立委陳柏惟（左七）今天對內政部長徐國勇昨天宣布全國性酒測暫時取消惹議一事表示，關鍵點在於沒有辦法做到有效防疫，就像打完針換針頭一樣，換個針頭就可避免。記者趙容萱／攝影

酒測 陳柏惟 徐國勇

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