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國民黨今考紀會未處理　傅崐萁案確定交新主席再議處

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
無黨籍立委傅崐萁(左)重回國民黨案引發黨內風波。圖片／報系資料照片。
無黨籍立委傅崐萁(左)重回國民黨案引發黨內風波。圖片／報系資料照片。

國民黨上午召開中央考紀會，討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，原傳出將暗渡無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，最後雖有與會考紀委員發言交換意見，但並未處理，全案確定交由新黨主席處理。

國民黨在2月5日中常會上，以常委提案形式強勢通過恢復傅崐萁黨籍，引發中常會凌駕考紀會的程序正當性爭議。但代理主席林榮德之後仍強勢召集「福容會議」，拍板任內要讓傅完成恢復黨籍程序，之後還強勢要中央考紀會開會背書。

也因中常會與林榮德做法，讓時任考紀會主委魏平政請辭明志，原2月18日要討論傅崐萁案的中央考紀會也因請假委員過多流會，全案一度卡關。黨前秘書長金溥聰與青壯派北市議員徐巧芯也出面疾呼新主席再處理，還引爆黨內風波。

但2月26日林榮德卻再以「代理黨主席綜合結論」方式提案，以「端正選風」為由，通過考紀會代理主委周守訓人事案。這項人事案未依規定由秘書長提出，還將有任期保障的考紀會代主委，任期限制與代理主席一致，再遭質疑違反規定。

黨內更傳出，中常會2月26日通過任命周守訓代考紀會主委時，魏平政仍未請辭獲准，「重複任命」也被黨務系統質疑有違行政倫理。

周守訓上任後即在黨內表示，周五開考紀會處理常委選舉與主席補選檢舉爭議案件，但卻一直只聞樓梯響。周三上午受訪還一度否認有開會規畫，隨後即發出開會通知，宣布今天開會討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」。

因林榮德強勢做法，周守訓任期又僅13天，卻選擇在明天主席補選投票前召開中央考紀會，黨內普遍解讀不只是為了「端正選風」，目標仍是傅崐萁案。不過周昨天受訪時也主張，傅案不一定要急著在今天討論。

考紀會 傅崐萁 林榮德

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