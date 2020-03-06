聽新聞
test
0:00 / 0:00
投票權下修18歲 蘇貞昌：早點讓年輕人決定國家大小事
針對18歲投票權，行政院長蘇貞昌今表示，社會已有高度共識，他表態支持，並認為修憲非常難，但如果是修這一條，很容易通過。蘇貞昌強調，應該早一點讓年輕人參與、決定國家的大小事，這是進步國家的象徵，而台灣早已經有這種能力。
蘇貞昌今至立法院接受總質詢。民眾黨立委蔡壁如在質詢時，針對黨團倡議投票權下修18歲，尋求蘇貞昌支持。蘇貞昌則回應，認為蔡壁如是藉機做政黨宣傳，相關議題，各政黨都同意，社會也有高度共識。
他也進一步指出，現代的孩子更成熟，接收資訊不但比過去更快，也更方便、國際化，應該早一點讓他們為自己的未來、世界的未來、人類的未來做決定；另外，從公平面來講，許多法律限制要求年輕人負責，例如部分刑法，不是到20歲才負責，若不相對給予投票權，其實對年輕人不公平。
蘇貞昌說，他不但支持，而且認為修憲雖然很難，但如果單修這一條，很容易通過，但難度在於修憲是不是只修這一條，還是其他不合理之處都要通通納入討論，這方面意見會比較多。
不過他強調，應該早一點讓年輕人決定國家的大小事，早一點參與公共政策的討論、對國家未來願景的擘畫，這代表一個進步的國家， 台灣早已經有這種能力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言