投票權下修18歲 蘇貞昌：早點讓年輕人決定國家大小事

針對18歲投票權，行政院長蘇貞昌今表示，社會已有高度共識，他表態支持，並認為修憲非常難，但如果是修這一條，很容易通過。蘇貞昌強調，應該早一點讓年輕人參與、決定國家的大小事，這是進步國家的象徵，而台灣早已經有這種能力。

蘇貞昌今至立法院接受總質詢。民眾黨立委蔡壁如在質詢時，針對黨團倡議投票權下修18歲，尋求蘇貞昌支持。蘇貞昌則回應，認為蔡壁如是藉機做政黨宣傳，相關議題，各政黨都同意，社會也有高度共識。

他也進一步指出，現代的孩子更成熟，接收資訊不但比過去更快，也更方便、國際化，應該早一點讓他們為自己的未來、世界的未來、人類的未來做決定；另外，從公平面來講，許多法律限制要求年輕人負責，例如部分刑法，不是到20歲才負責，若不相對給予投票權，其實對年輕人不公平。

蘇貞昌說，他不但支持，而且認為修憲雖然很難，但如果單修這一條，很容易通過，但難度在於修憲是不是只修這一條，還是其他不合理之處都要通通納入討論，這方面意見會比較多。

不過他強調，應該早一點讓年輕人決定國家的大小事，早一點參與公共政策的討論、對國家未來願景的擘畫，這代表一個進步的國家， 台灣早已經有這種能力。