聽新聞
test
0:00 / 0:00
當選主席裁黃復興？江啟臣：對我是非常大的傷害與抹黑
國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員力的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣上午受訪時肯定黃復興黨部是國民黨最忠貞黨員，過去以來不管國民黨輸贏，黃復興黨部黨員都沒有離開過。
江啟臣也提到，他一貫主張黃復興是國民黨重要的支持力量，但卻被惡意耳語傳成他當選後要裁撤黃復興，「對我來講非常大的傷害與抹黑」，他要嚴正澄清，希望謠言止於智者。
對於黨內認為要推動改革，應裁撤黃復興黨部說法，江啟臣說，國民黨要改革的對象是積弊陋習，不是任何人或黨部組織，只要讓國民黨更好，黃復興黨部當然也會更好。
對郝龍斌上午受訪時表示，自己確實在黃復興支持上相對有優勢。江啟臣說，每個人在黨內選舉中，原本就會各有優勢與需要努力的地方。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言