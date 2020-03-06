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當選主席裁黃復興？江啟臣：對我是非常大的傷害與抹黑

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員立的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣（右）上午受訪時也肯定，過去以來不管國民黨輸贏，黃復興黨部黨員都沒有離開過，是國民黨最忠貞黨員。記者周志豪／攝影
國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員立的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣（右）上午受訪時也肯定，過去以來不管國民黨輸贏，黃復興黨部黨員都沒有離開過，是國民黨最忠貞黨員。記者周志豪／攝影

國民黨主席補選明天投票，由於預期投票率將偏低，具高動員力的黃復興黨部支持動向成為關鍵。主席候選人江啟臣上午受訪時肯定黃復興黨部是國民黨最忠貞黨員，過去以來不管國民黨輸贏，黃復興黨部黨員都沒有離開過。

江啟臣也提到，他一貫主張黃復興是國民黨重要的支持力量，但卻被惡意耳語傳成他當選後要裁撤黃復興，「對我來講非常大的傷害與抹黑」，他要嚴正澄清，希望謠言止於智者。

對於黨內認為要推動改革，應裁撤黃復興黨部說法，江啟臣說，國民黨要改革的對象是積弊陋習，不是任何人或黨部組織，只要讓國民黨更好，黃復興黨部當然也會更好。

郝龍斌上午受訪時表示，自己確實在黃復興支持上相對有優勢。江啟臣說，每個人在黨內選舉中，原本就會各有優勢與需要努力的地方。

黃復興黨部 國民黨 江啟臣 郝龍斌

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