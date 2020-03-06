女性勞工有薪又有假 國民黨女力立委推有薪家庭照護假

新冠肺炎疫情引發「家庭照護假」討論，有鑑於女性勞工除了工作，普遍要顧小又要顧老，國民黨女立委今舉行記者會，宣布要推動「有薪家庭照顧假」，從7天延長為14天，並提案修法，針對「就業保險法」增列「家庭照顧津貼」給付項目，依就業保險日投保薪資60%發給津貼。

國民黨立委廖婉汝、萬美玲和林為洲今舉行「國民黨籍女力立委推動有薪家庭照護假」記者會，強調我國女性勞工是家裡的主要照顧者，不但要顧小還要顧老，在台灣高齡少子化之下，是影響最大的勞動族群，強調「有薪又有假、安心好顧家」，希望推動有薪家庭照護假。

國民黨立委指出，研究發現，八成的家務事由女性負擔，除了工作，還要擔負大部分的家庭照護責任，但高階勞工擁有的特休假天數較多，然而基層勞工由於流動性較高，特休假普遍較少，所以給予「有薪家庭照護」是有必要的。

國民黨團提出二主張，包括有薪照顧假財源，由就業保險給付；以及不破壞現行請假辦法之下，讓家庭照護假由七天增加至14天，仍在事假範圍內。

謝衣鳯也已提案連署修法，強調「家庭照護假」雖規定雇主必須准假，但多數企業並未給薪，擬具「就業保險法第10條、第11條及第19條之三」提出修法，增列家庭照顧津貼的給付項目，按性別工作平等法的規定，讓向雇主申請家庭照顧假的在職被保險人，依就業保險日投保薪資60%發給家庭照顧津貼，以協助勞工兼顧工作職場與家庭生活。