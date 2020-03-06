遏止放話文化　郝龍斌：未來常委選制與常會議事要改變

國民黨主席補選與中常委選舉明天投票，黨主席候選人郝龍斌上午受訪時再重申，若當選黨主席將推三主張，改革中常委選舉，未來中常會重大議題決策，將改採多數決議決，包含黨主席在內都要尊重多數決，建立黨民主決策機制。

郝龍斌也提到，未來也要建立中常委不對外放話的黨內文化，有意見在常會內關門討論時，充分表達，做成決議後，不能再對外放話批評。至於常會是否對外開放，郝認為，重大議題討論，對人不宜開放，對事的議題討論，開放沒有壞處。

郝龍斌主張，未來中常委選舉應由目前的全國一區方式，改為分北、中、南、東4區分區選舉，各區應選常委數，依各區黨員數定比例決定，讓常委選舉有地域代表性。

此外，中常委要接地氣，有民意基礎，將來中常會組成，至少過半數必須曾當過縣市議員以上民選公職，畢竟選過的確實比較了解地方脈動；將來常委選舉也可改為直接由黨員投票，並將連記選制改為單記選制，這樣就不會有換票聯盟。