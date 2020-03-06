快訊

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣 店家稱：無奈

確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遏止放話文化　郝龍斌：未來常委選制與常會議事要改變

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席補選候選人郝龍斌。圖片／聯合報系資料照片
國民黨主席補選候選人郝龍斌。圖片／聯合報系資料照片

國民黨主席補選與中常委選舉明天投票，黨主席候選人郝龍斌上午受訪時再重申，若當選黨主席將推三主張，改革中常委選舉，未來中常會重大議題決策，將改採多數決議決，包含黨主席在內都要尊重多數決，建立黨民主決策機制。

郝龍斌也提到，未來也要建立中常委不對外放話的黨內文化，有意見在常會內關門討論時，充分表達，做成決議後，不能再對外放話批評。至於常會是否對外開放，郝認為，重大議題討論，對人不宜開放，對事的議題討論，開放沒有壞處。

郝龍斌主張，未來中常委選舉應由目前的全國一區方式，改為分北、中、南、東4區分區選舉，各區應選常委數，依各區黨員數定比例決定，讓常委選舉有地域代表性。

此外，中常委要接地氣，有民意基礎，將來中常會組成，至少過半數必須曾當過縣市議員以上民選公職，畢竟選過的確實比較了解地方脈動；將來常委選舉也可改為直接由黨員投票，並將連記選制改為單記選制，這樣就不會有換票聯盟。

中常委 郝龍斌

延伸閱讀

國民黨主席補選明投票 郝龍斌估拿7.5萬票可當選

國民黨主席明補選 砲口向內 郝江齊轟醬缸文化

郝龍斌批國民黨主席說了算 不舉手表決而是鼓掌通過

洪秀柱質疑郝江避兩岸問題 張亞中籲愛黨不投票

相關新聞

遏止放話文化　郝龍斌：未來常委選制與常會議事要改變

國民黨主席補選與中常委選舉明天投票，黨主席候選人郝龍斌上午受訪時再重申，若當選黨主席將推三主張，改革中常委選舉，未來中常...

國民黨主席補選明投票 郝龍斌估拿7.5萬票可當選

國民黨主席補選明投票，但因新冠肺炎疫情當前，主席補選選戰熱度不足，投開票所又大幅減少，候選人郝龍斌今預估投票率將不足20...

防疫補助成空白支票？ 孫大千：不容政府當撒幣私房錢

新冠肺炎疫情延燒，立法院正審議防治紓困振興特別預算。但國民黨立委質疑，振興產業補助僧少粥多，補助標準卻付之闕如，根本是綁...

藍今開考紀會 傳處理傅崐萁黨籍但抽掉4件花蓮考紀案

國民黨今天上午舉行考紀委員會議，是否處理立委傅崐萁恢復黨籍案受注目。雖然考紀會代理主委周守訓對外說，「我個人認為沒必要急...

國民黨主席明補選 砲口向內 郝江齊轟醬缸文化

國民黨主席補選明天投票，候選人郝龍斌、江啟臣在最新的競選影片中，不約而同抨擊國民黨「醬缸文化」。郝龍斌說，中常會一言堂，都是黨主席說了算，以鼓掌通過取代舉手表決，這不是笑話嗎？江啟臣說，國民黨宮廷政治、內鬥內行，讓同志心寒。

自由之家年度報告 台灣93分 自由度亞洲第二

美國非政府組織自由之家（Freedom House）四日發布二○二○年全球自由度調查報告，台灣以九十三分續列自由國家，獲得的評分和去年相同。中國大陸僅十分，比去年少一分，仍列不自由國家。

415：0 美眾院通過台北法案

美國聯邦眾議院四日以「四一五票同意、○票反對」表決通過「台北法案（TAIPEI Act）」，旨在強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固邦交，與其他國家發展非正式夥伴關係，支持台灣參與國際活動，推動雙方經貿談判等。

台北法案通過 陸批美製造麻煩

美國眾議院通過台北法案，大陸外交部表示堅決反對，並批美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定；大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨挾洋自重，結果只會破壞台海地區的和平穩定。

林宅血案調查報告 促轉會：前警總人員坦承曾監控

促轉會今天表示，各界對林宅血案調查報告有許多疑問，包括林宅受監控是已知事實，但這份報告首度訪談前警總人員，且坦承曾監控林...

疫情記者會臨時加場 今天22：10再開直播

中央流行疫情指揮中心因應新肺炎疫情，今天（三月五日）22:10加開一場直播記者會，說明疫情等，與會單位未定。

AIT理事主席莫健和新北市長侯友宜會面 各方揣測

美國在台協會（AIT）理事主席莫健昨天和市長侯友宜會面，侯友宜表示兩人交流台美防疫作法，但外界揣測莫健可能是為了了解侯友...

我首中東境外移入個案接觸者中鏢 兩天下午曾一起插花

中央流性情指揮中心昨才剛宣布，我國首例中東境外移入個案（案39）結案，但今卻又傳出案39插花班同學（案43）確診，指揮中...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓再增518確診 美國死亡病例增至12起

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

我增2新冠肺炎確診 案39接觸者及菲律賓境外移入

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

日醫狂讚台灣防疫 感嘆日本1.2億人 「出不了一個唐鳳」

澳洲確診男曾搭長榮班機 指揮中心：正在了解患者國籍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。