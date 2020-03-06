國民黨主席補選明投票 郝龍斌估拿7.5萬票可當選

國民黨主席補選明投票，但因新冠肺炎疫情當前，主席補選選戰熱度不足，投開票所又大幅減少，候選人郝龍斌今預估投票率將不足2016年主席補選的四成一，只要拿到7.5萬票至8萬票就能當選，「我一定要贏，我全力以赴」。

由於這次具投票權黨員數34萬5971人，具高動員力的黃復興黨部就有8萬3307人，在整體投票率偏低下，外界解讀黃復興黨部選票將決定勝負，而與黃復興有淵源的郝龍斌將因此獲利。

郝龍斌表示，因為他的家世背景，再加上過去長期都有互動，在黃復興黨部這一塊支持度他確實有信心比對手高。但郝也說，黃復興黨部黨員雖投票率高，國家意識強，也比較團結，但平均年齡比較高，要鼓勵出來投票也是高難度工作。

郝龍斌強調，但選舉過程各候選人原本就「每個人各有優勢，要不就不會選」，就像他在雙北與基隆地區選情比較有信心，預期台北市能開的不錯，但對手、青壯派立委江啟臣在立委選區的中彰投地區，因為接觸比較多，也會占有優勢。

郝龍斌預估，這次黨主席補選投票率約2016年黨主席補選投票率的41%，甚至估計更嚴峻不會超過四成，投票數能達四成就是好的，能拿到7.5萬至8萬票是穩的，「我朝這目標努力」。