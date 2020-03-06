防疫補助成空白支票？ 孫大千：不容政府當撒幣私房錢

新冠肺炎疫情延燒，立法院正審議防治紓困振興特別預算。但國民黨立委質疑，振興產業補助僧少粥多，補助標準卻付之闕如，根本是綁樁。前立委孫大千表示，若政府只是假借防疫紓困之名，把特別預算當撒幣「私房錢」，那真是不折不扣在「趁火打劫」，大發「國難財」。

孫大千在臉書貼文指出，紓困振興特別預算通過立院審查前，行政院應先回答受疫情衝擊急需政府紓困協助產業究竟是哪些？不同產業需要政府提供的協助內容與需要經費額度為何？600億元預算規模絕對不可能包山包海，必須有一個優先順序。

此外，孫大千說，接受政府紓困方案產業也應說清楚，如何保障員工就業，政府不應容許相關被補助企業一手拿補助、一手裁員。

孫大千認為，每一分錢都是民脂民膏，政府與受補助企業若沒辦法把上述問題說清楚、講明白，新冠肺炎防疫紓困振興特別預算只不過是一張給當權者的「空白支票」罷了。