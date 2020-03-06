藍今開考紀會 傳處理傅崐萁黨籍但抽掉4件花蓮考紀案

國民黨今天上午舉行考紀委員會議，是否處理立委傅崐萁恢復黨籍案受注目。雖然考紀會代理主委周守訓對外說，「我個人認為沒必要急著在6日討論」，但據了解，考紀會內部昨天已連夜整理傅案外其餘20幾件大選違紀案，但令人錯愕的是，黨內接到指示，竟要抽掉包括花蓮縣長徐榛蔚在內的四件花蓮違紀案。

黨內指出，若今天考紀委員會討論並處理傅案與其他違紀案，但卻抽掉花蓮縣的違紀案，傅案通過恐引發更大的反彈和風暴，因為花蓮四件違紀案，都是違紀替傅崐萁助選案。

周守訓昨天受訪表示，今天不會處理爭議敏感案件，記者進一步追問是否處理傅案，周守訓表示，這麼敏感的案件他不會排，「我不會排傅崐萁的案子」。

知情人士指出，雖然周守訓說他個人不會排案，但不排除出席的考紀委員臨時動議要求討論傅案及其他違紀積案，屆時周守訓要如何接招？今天上午考紀委員會最後會做出什麼決定，已是山雨欲來。

據了解，已回覆將出席今天上午考紀委員會議的考紀委員，已經接近十位。

且據知情人士指出，考紀會昨天已連夜整理傅案及其餘20幾件違紀案件資料，但卻接到指示將花蓮縣與傅崐萁有關的四件違紀案去除。

藍營人士質疑，如果抽掉徐榛蔚案的原因是不想影響後天選舉，但怎麼可以花蓮四件違紀案全抽掉？應該抽一個徐案就好，這是否意味處理完傅恢復黨籍案後，其他四件違紀助選傅的案件，之後都將平反？

藍營人士最後提醒，今天出席的考紀委員如果真按劇本演出，真的是一世英名就毀了。

花蓮縣四件在立委選舉違紀助選傅崐萁的案件，包括徐榛蔚停權兩年案、花蓮縣議員吳東昇開除黨籍案、花蓮縣新城長何禮臺開除黨籍案及花蓮縣議員張正治撤銷黨籍案。