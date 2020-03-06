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台北法案通過 陸批美製造麻煩

聯合報 / 記者賴錦宏呂佳蓉／綜合報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中國網資料照片）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（中國網資料照片）

美國眾議院通過台北法案，大陸外交部表示堅決反對，並批美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定；大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨挾洋自重，結果只會破壞台海地區的和平穩定。

大陸外交部發言人趙立堅昨表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，採取切實舉措阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

朱鳳蓮則說，美國會有關涉台議案公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所謂「國際空間」，毫無道理。近一個時期，美國會一而再、再而三操弄涉台議案，只會在兩岸之間挑起更多事端，只會給中美關係製造更多麻煩，最終也會損害美自身利益。

朱鳳蓮指出，民進黨當局總是試圖挾洋自重，結果只會加劇兩岸關係的緊張與動盪，破壞台海地區的和平穩定。

台海 民進黨 外交部 海地 台北法案 國台辦

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