酒駕防制協會批徐國勇：防疫國家隊不需要豬隊友

內政部長徐國勇今天在立法院備詢時宣告暫停警方全國酒測勤務，引發議論。「台灣酒駕防制社會關懷協會」發出聲明指出，徐國勇此舉輕率的發言，嚴重打擊了全民「酒駕零容忍」的反酒駕運動，要求收回成命，「防疫國家隊真是不需要豬隊友」。

台灣酒駕防制協會理事長陳喬琪指出，人命關天，取締酒駕零假期，防疫優先，內政部應及時提供執行酒測勤務員警妥適的防護裝備如防護面罩、口罩、手套等，絕不可因防疫而偏廢取締酒駕勤務。

「全國酒駕有多嚴重？」酒駕防制協會指出，根據警政署資料，警方取締酒駕違規案件，2018年有10萬1202件，2019年有9萬1620件，「大家一直在問：全國一年有多少酒駕？」根據美國的調查，實際酒駕與警方取締的數量差距至少3倍，而保守評估我國的酒駕數量，恐怕是警方取締違規的4倍以上。

酒駕防制協會呼籲朝野黨團，應針對行政院所提的防治及紓困特別預算案提出附帶決議案，及時補充員警所需的執行酒測勤務的各項防護裝備，「取締酒駕是為救人命，防疫也是要救人命，防疫優先，酒駕取締不可廢！」