AIT理事主席莫健和新北市長侯友宜會面 各方揣測
美國在台協會（AIT）理事主席莫健昨天和市長侯友宜會面，侯友宜表示兩人交流台美防疫作法，但外界揣測莫健可能是為了了解侯友宜今後政治動態而來。
侯友宜在粉絲頁表示，莫健好奇新北市做哪些防疫措施，他則暢談市府超前部署，也分享「內外夾弓大立腕」的洗手口訣，莫健則示範美版洗手口訣，說是要唱完2遍生日快樂歌的時間才算洗乾淨，並表示「防疫無國界，你唱歌、我念口訣，都是要勤洗手才安全。」
不過美國在台代表人和侯友宜會談僅為談防疫，外界普遍存疑，認為兩人還可能談到台灣政治形勢，以及了解侯友宜的國際政治傾向。
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