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我首中東境外移入個案接觸者中鏢 兩天下午曾一起插花

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君、柯毓婷／台北即時報導
我國首例中東境外移入個案（案39）結案，但今卻又傳出案39插花班同學（案43）確診，指揮中心指揮官陳時中表示，當初衛生單位研判案43無須採檢，只有居家隔離，所幸個案很配合確實隔離。圖／本報系資料照
我國首例中東境外移入個案（案39）結案，但今卻又傳出案39插花班同學（案43）確診，指揮中心指揮官陳時中表示，當初衛生單位研判案43無須採檢，只有居家隔離，所幸個案很配合確實隔離。圖／本報系資料照

中央流性情指揮中心昨才剛宣布，我國首例中東境外移入個案（案39）結案，但今卻又傳出案39插花班同學（案43）確診，指揮中心執行官周志浩表示，初步了解，兩人在插花班課程中是坐對面的同學，接觸時間大約是一個下午，共兩天。

指揮中心指揮官陳時中表示，案43近期無國外旅遊史，由於其2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日因發燒及喉嚨痛症狀。

由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於今日確診，研判為群聚事件，案43同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。

陳時中表示，當初衛生單位研判案43無須採檢，只有居家隔離。所幸個案很配合確實隔離，且在發現自身出現症狀後，衛生單位也即時掌握，目前同住家人採檢皆為陰性。

陳時中 發燒

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