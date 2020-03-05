聽新聞
test
0:00 / 0:00
我首中東境外移入個案接觸者中鏢 兩天下午曾一起插花
中央流性情指揮中心昨才剛宣布，我國首例中東境外移入個案（案39）結案，但今卻又傳出案39插花班同學（案43）確診，指揮中心執行官周志浩表示，初步了解，兩人在插花班課程中是坐對面的同學，接觸時間大約是一個下午，共兩天。
指揮中心指揮官陳時中表示，案43近期無國外旅遊史，由於其2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日因發燒及喉嚨痛症狀。
由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於今日確診，研判為群聚事件，案43同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。
陳時中表示，當初衛生單位研判案43無須採檢，只有居家隔離。所幸個案很配合確實隔離，且在發現自身出現症狀後，衛生單位也即時掌握，目前同住家人採檢皆為陰性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言