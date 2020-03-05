不解中央為何對酒測「區別」 黃珊珊：酒駕不應有假期
對於內政部認為，雙北首長不了解全國及地區性酒測的分別，北市府副市長黃珊珊直言，我們不是不了解兩者的分別，而是不了解為什麼中央要有所「區別」，如果同樣都是因為「防疫」，那全國性酒測、地方性酒測有什麼分別嗎，如果中央不做，地方做，那會不會又有中央、地方不同調的問題。
黃珊珊強調，中央不應該因噎廢食，還是要正常生活，防疫期間雖然有特殊做法，雖然多少會影響員警心裡，就是做好更好的防護。
黃珊珊表示，酒駕撞死人的情況，比新冠肺炎確診致死的病例還要多，所以酒駕防制不應該要有假期，不應該「處理了這邊，又放了那邊」，這不值得，至於地方性酒測，台北市政府本來就會繼續做。
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