因應肺炎疫情 指揮中心：區分所有權人大會不用急著開

近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，隨著疫情變化，指揮中心陸續公告許多指引，包括大型活動、矯正機關也會有分流和隔離的相關指引。許多人關心區分所有權人大會是否延遲辦理，內政部也建議延後待疫情趨緩再開。

指揮官陳時中表示，目前因應社區防疫，已經做出許多指引，包括大型活動、矯正機關也會有分流和隔離的相關指引，有些企業或公務機關過去也有異地辦公的經驗可以依循；交通部也訂定大眾運輸的因應指引。

內政部政務次長陳宗彥表示，社區管理維護的指引，防護措施分成社區環境、社區服務人員健康管理等方面，包括公共空間加強定時消毒，特別是許多公設區域，已有具體建議包括兒童遊戲室及多功能活動空間暫停開放。人員則包括保全、管理、清潔人員，須訂定監測和追蹤的機制，並要有備援人力規劃。若有相關症狀，都要保持距離。

另外，陳宗彥也針對針對集會活動表示，區分所有權人大會舉辦前都要進行風險評估，建制應變計畫，生病者要在家休息，準備防護用品，依照維護管理機制來進行，並且保持與衛生單位討論調整形式或取消。

陳宗彥也建議，因區分所有權人大會一年只須辦一次，建議延後等待疫情趨緩再開，內政部不會有任何處罰。若屆期還未完成改選，只須透過書面方式共推管理人，便可進行維護管理。