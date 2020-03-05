千人集會活動政府放手業者自主取消 業者憂無所適從

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心今天公布集會指引，聚集人數在千人以上的室內外活動均視為大型活動，應經風險評估後再決定舉辦與否。有業者認為，台灣政府不像日本、南韓一樣要求取消大型活動，而是要業者自行評估決定，會讓業者無所適從、不敢取消。但也有業者認為，台灣疫情不如日韓嚴峻，訂出大方向讓業者自行決定，可減低損害與衝擊。

一位不具名的藝文活動業者表示，政府不訂下明確的取消標準；一旦業者決定取消，觀眾退票、權益補償等問題都會落在決定者的身上，如此會造成業者不敢取消。

但表演藝術聯盟理事長林佳鋒認為，台灣疫情不如日本、南韓嚴峻，還不到強制取消大型集會的地步；政府端出「集會指引」是提醒大家早做準備。而大型集會的型態、方式多元，也很難用人數作為取消標準。他分析，如果政府正式下達取消集會的禁令，不管是實質層面或心理影響，台灣將陷入「百業蕭條、完全斷炊」的局面，現今的彈性「指引」是正確的方向。

原訂二月舉辦的台北國際書展，因疫情從二月延到五月，如今再度面臨取消的壓力。主辦單位、台北書展基金會董事長林訓民也認為，台灣目前還不到「強制取消大型集會」的地步，政府應該給業者取消與否的「彈性空間」；而疫情發展難以預料，「滾動式」調整防疫措施也比強制取消更合理。

以近日取消的倫敦書展為例，英國也沒對書展祭出「強制取消大型集會」的手段，是在五大出版社受大陸疫情影響無法順利印刷新書決定退出後，倫敦書展才宣布取消。林訓民表示，台北國際書展也將持續關注疫情發展，綜合評估各方考量，三月底決定是否取消書展。

中華民國畫廊協會主辦的台南藝博會，已因應疫情從三月延期到五月，目前還是朝「如期舉辦」規劃。畫廊協會理事長鍾經新指出，台南藝博會是「飯店式博覽會」，就算同一時間有上千人參觀，也不會在群聚在同一個房間；每個行業的「千人以上活動」形式都不同，不適用同一規範。她也認為此時疫情並未緊張到「禁止公眾集會」的程度，政府可以給業者評估指標與建議，放手讓業者自決。