快訊

發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郝龍斌批國民黨主席說了算 不舉手表決而是鼓掌通過

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／翻攝郝龍斌臉書
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／翻攝郝龍斌臉書

國民黨主席補選倒數兩天，國民黨主席候選人郝龍斌本周緊鑼密鼓地到各地方拜會催票；在空戰方面，他首度接受「KUSO宅卡拉」頻道專訪，抨擊國民黨過去的老大心態跟醬缸文化，指中常會都是「黨主席說了算」的一言堂，不是舉手表決而是「鼓掌通過」，他擔任副主席沒有決策權，唯一要做的就是出席中常會。

「國民黨首要改變的就是形象」，郝龍斌指出，過去跟大陸關係良好原本是國民黨的優勢，但由於親中、親共的形象，導致後來發生反送中事件不斷被炒作，反而這樣的關係開始對國民黨不利。其中主要是黨內同志過去從事兩岸交流時貪圖個人利益，所以他若擔任黨主席，要訂下不能從事政治買辦規範。

郝龍斌說，國民黨不親民、不接地氣更自以為是菁英，他以韓國瑜為例，韓雖然是道地的國民黨員，但到基層用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯可以把高雄市打下來，可以讓過去不是國民黨支持者的韓粉加入行列，這就是國民黨要學習的地方。

郝龍斌也提到，他參選目的就是要把改變國民黨決策中心的一言堂文化。他說，常在媒體上看到國民黨中常會的新聞，但中常會有舉手表決嗎？沒有，都是鼓掌通過，這不是笑話嗎？一個民主政黨卻都是黨主席說的算，他擔任副主席卻沒有決策參與權，唯一要做的就是禮拜三參加中常會，「這是不對的」，為什麼國民黨江河日下就是如此。

國民黨 中常會 郝龍斌

延伸閱讀

國民黨主席補選倒數 郝要改黨形象、江推影片催票

洪秀柱質疑郝江避兩岸問題 張亞中籲愛黨不投票

黨魁補選倒數 郝龍斌提當選必做3件事

郝龍斌：若任黨主席 這三件事一定要做

相關新聞

美眾議院通過台北法案 賴清德感謝美國與台灣站在一起

美國聯邦眾議院以415票比0表決通過「台北法案」（TAIPEI Act），要求美國政府作出實際行動支援台灣，眾議院議長裴...

郝龍斌批國民黨主席說了算 不舉手表決而是鼓掌通過

國民黨主席補選倒數兩天，國民黨主席候選人郝龍斌本周緊鑼密鼓地到各地方拜會催票；在空戰方面，他首度接受「KUSO宅卡拉」頻...

宮廷政治讓支持者失望 江啟臣：誰還相信國民黨的初心

國民黨主席補選即將在後天舉行，國民黨主席候選人、江啟臣持續打空戰，今天推出最後催票的宣傳影片，有別於前三支談改革的影片，...

影／藍委轟紓困預算「3個沒有」 蔣萬安：勿大撒幣

立法院下周將進行六百億紓困預算審查，國民黨團今天(5日)上午召開記者會，批評行政部門針對預算施行的細則與基準一問三不知，...

蘇嘉全已移交 游錫堃近日將入住官邸確保安全

立法院長游錫堃自爆遭恐嚇，質疑台北市警察局未確實巡邏，引發討論。據了解，立法院前院長蘇嘉全已在二月十日左右將官邸移交給立...

國民黨主席補選倒數 郝要改黨形象、江推影片催票

國民黨主席補選倒數兩天，國民黨主席候選人郝龍斌今天接受訪問時，抨擊國民黨過去的老大心態跟醬缸文化，中常會都是黨主席說了算，不是舉手表決，而是鼓掌通過，他擔任副主席沒有決策權，唯一要做的就是出席中常會，他若擔任黨主席，要改變國民黨決策中心的一言堂文化。

莫健：美將加倍力道為台擴展國際參與空間

蔡英文總統上午接見美國在台協會主席莫健，蔡英文感謝美國聯邦眾議院以表決方式通過台北法案，她說，針對全球新冠肺炎疫情，台灣有意願，也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

眾院通過台北法案 挺台鞏固外交、美台雙邊貿易

美國聯邦眾議院4日表決通過台北法案，強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固邦交，與其他國家發展非正式夥伴關係，支持台灣參與國際活動，推動雙方經濟貿易談判等。

黨內角力引側目 傅崐萁重回國民黨的政治盤算

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

部長你累了嗎？徐國勇口誤叫立委莊競程「院長好」

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今天赴立院聯席委員會備詢，由於立法院長游錫堃昨天在臉書抱怨遭人恐嚇員警半個月不聞不問。徐...

U值媒／吳斯懷三萬薪？給年輕人機會？

當他這次上新聞的時候，我驚覺13年來，那個3萬元的數字一點都沒有變，甚至兩年前我走進立法院裡面開會，中興大樓的公布欄就貼著各種30K，28K或者面議的公告，隨口問了一下當立委助理的朋友，才發現各地地方黨部的黨工待遇更差，有的真的用22K請人，認為當立委助理「只是過程」，甚至有一個助理告訴過我，有黨團「前輩」大喇喇地表示「等你學會了以後不怕搞不到錢」，然後各種傳言始終不斷，立法院助理像是一個跳板過程，沒有人真的認為當助理是一門專業，想要錢，法案就聽利益團體的，想要名聲，法案就聽倡議團體的。

立委推原民身分法修正 爭取單身原民養子女獲原民身分

立委鄭天財等人今天在立法院內政委員會提出「原住民身分法部分條文修正草案」，希望放寬非原民血統養子女獲原民身分的限制，讓單...

熱門新聞

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

全球疫情統計／波士尼亞確診首例 南韓確診人數破6千人

犯罪情節比較輕？法醫高大成：建議也開除蔡英文黨籍

新冠肺炎病毒已突變 L亞型傳染力更強

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

日本國會舉台灣例子狂轟他！79歲IT大臣靠咬耳朵遞小抄過關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。