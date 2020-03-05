郝龍斌批國民黨主席說了算 不舉手表決而是鼓掌通過

國民黨主席補選倒數兩天，國民黨主席候選人郝龍斌本周緊鑼密鼓地到各地方拜會催票；在空戰方面，他首度接受「KUSO宅卡拉」頻道專訪，抨擊國民黨過去的老大心態跟醬缸文化，指中常會都是「黨主席說了算」的一言堂，不是舉手表決而是「鼓掌通過」，他擔任副主席沒有決策權，唯一要做的就是出席中常會。

「國民黨首要改變的就是形象」，郝龍斌指出，過去跟大陸關係良好原本是國民黨的優勢，但由於親中、親共的形象，導致後來發生反送中事件不斷被炒作，反而這樣的關係開始對國民黨不利。其中主要是黨內同志過去從事兩岸交流時貪圖個人利益，所以他若擔任黨主席，要訂下不能從事政治買辦規範。

郝龍斌說，國民黨不親民、不接地氣更自以為是菁英，他以韓國瑜為例，韓雖然是道地的國民黨員，但到基層用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯可以把高雄市打下來，可以讓過去不是國民黨支持者的韓粉加入行列，這就是國民黨要學習的地方。

郝龍斌也提到，他參選目的就是要把改變國民黨決策中心的一言堂文化。他說，常在媒體上看到國民黨中常會的新聞，但中常會有舉手表決嗎？沒有，都是鼓掌通過，這不是笑話嗎？一個民主政黨卻都是黨主席說的算，他擔任副主席卻沒有決策參與權，唯一要做的就是禮拜三參加中常會，「這是不對的」，為什麼國民黨江河日下就是如此。