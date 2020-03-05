宮廷政治讓支持者失望 江啟臣：誰還相信國民黨的初心

國民黨主席補選即將在後天舉行，國民黨主席候選人、江啟臣持續打空戰，今天推出最後催票的宣傳影片，有別於前三支談改革的影片，這次以黨員為主角，除了檢討讓黨內詬病的醬缸文化外，也訴求找回百年大黨的榮光，重新擦亮百年老店的招牌。

江啟臣在影片中提及國民黨創黨時的艱辛與追求民主的初衷，但因為一黨獨大太久，淪為宮廷政治；而國民黨在大選後陷入低迷的氣氛，但應該開創新局的黨主席補選又陷入「內鬥內行」的放話與黑函風波，讓許多同志心寒。長期以來，黨員目睹黨內的醬缸文化，還有多少人記得、相信，國民黨創黨的理想初心？

「在歷史中停滯的我們，不但被對手趕超，讓無數黨員失望」。江啟臣說，國民黨若能大破方可大立，大家必須要看見創黨的初衷，重啟國民黨的衝勁，要用行動，掙脫暮氣沉沉的色彩，大步向前，追上時代。