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影／藍委轟紓困預算「3個沒有」 蔣萬安：勿大撒幣

聯合報 / 記者徐宇威林雍琁／新北即時報導
國民黨立委蔣萬安強調，希望行政院盡速將細部規劃送進立法院，確保每一分錢用在真正需要的人與產業身上，而不是大撒幣，「要立法院變成橡皮圖章，匡列6百億元預算讓你隨便用」。記者徐宇威／攝影
國民黨立委蔣萬安強調，希望行政院盡速將細部規劃送進立法院，確保每一分錢用在真正需要的人與產業身上，而不是大撒幣，「要立法院變成橡皮圖章，匡列6百億元預算讓你隨便用」。記者徐宇威／攝影

立法院下周將進行六百億紓困預算審查，國民黨團今天(5日)上午召開記者會，批評行政部門針對預算施行的細則與基準一問三不知，立委蔣萬安轟行政院目前為止是「三個沒有」，沒有計畫、沒有成效評估、沒有整體規畫的思維。

蔣萬安提到特別預算裡面，有不少科目都跟去年審理的公務預算雷同，認為有重複編列的嫌疑，甚至有一些預算項目與紓困無關，蔣萬安說政院不該匡列6百億要立法院當橡皮圖章，立院當要確定每一分錢，用在真正需要的人和產業身上，而非大撒幣隨便用。

立委林為洲表示，國民黨早在政院紓困條例拍板前兩周就提出建議，當時他們要求執政黨盡快制訂紓困條例，但卻遭到訕笑，但以現在來看，紓困條例及預算其實已經晚了兩周。林為洲說，如果我們早兩周通過特別預算，那麼目前放無薪假及需要振興抵用券的人，相關補助早就都拿在手上了，他強調不只防疫要超前部署，紓困振興也要超前部署。

蔣萬安 立法院 林為洲

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