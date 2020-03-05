影／藍委轟紓困預算「3個沒有」 蔣萬安：勿大撒幣
立法院下周將進行六百億紓困預算審查，國民黨團今天(5日)上午召開記者會，批評行政部門針對預算施行的細則與基準一問三不知，立委蔣萬安轟行政院目前為止是「三個沒有」，沒有計畫、沒有成效評估、沒有整體規畫的思維。
蔣萬安提到特別預算裡面，有不少科目都跟去年審理的公務預算雷同，認為有重複編列的嫌疑，甚至有一些預算項目與紓困無關，蔣萬安說政院不該匡列6百億要立法院當橡皮圖章，立院當要確定每一分錢，用在真正需要的人和產業身上，而非大撒幣隨便用。
立委林為洲表示，國民黨早在政院紓困條例拍板前兩周就提出建議，當時他們要求執政黨盡快制訂紓困條例，但卻遭到訕笑，但以現在來看，紓困條例及預算其實已經晚了兩周。林為洲說，如果我們早兩周通過特別預算，那麼目前放無薪假及需要振興抵用券的人，相關補助早就都拿在手上了，他強調不只防疫要超前部署，紓困振興也要超前部署。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言