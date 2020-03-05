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高虹安大數據找出口罩配售點不足量 陳時中也稱奇

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委高虹安透過大數據，呈現出各個口罩配售點的供需情況。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安透過大數據，呈現出各個口罩配售點的供需情況。圖／高虹安辦公室提供

立法院多個委員會今聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。民眾黨立委高虹安質詢時表示，透過民間結合政府開放的大數據來看，可以看到口罩地圖上南北庫存不均，甚至發現在台北車站周邊買不到，但過一條河就卻有過多口罩情形，應滾動式檢討。衛福部長陳時中承諾，會有檢討措施，也好奇詢問高虹安，是如何看到口罩不足數量，「或許能教教我們」。

高虹安表示，口罩配售模式，目前為齊頭式每一個配售點統一配額的方式，在一開始尚不確定各地居民之需求時，如此分配尚可說是一時權宜；但各地區的人口密度、配售點密度、居民配戴習慣等，都會影響實際上的需求數量，數周下來，已有許多區域出現供不應求，卻也有部分配售點供過於求，甚至累積超過千片情況，呼籲衛福部要做出調整，以利資源最有效分配

陳時中表示，當初實施實名制購建系統時尚無相關經驗，只能先用人口數、密集度及藥局的數量等去做分配，目前統計下來，兒童口罩販賣比例約45%至70%不等，成人口罩88%，並已對於販賣比例較低的藥房就進行減發，但若多發恐怕較有困難，因為需再和藥師工會協商，讓藥師工作不要再過於繁重。

陳時中指出，未來檢討有幾個方向，首先是增加各專業人士配送增加量，也規畫配送學校，或是採企業預約等方式，如此就能讓藥局平日提供的口罩能更多留給一般民眾。

民眾黨立委高虹安（左）。圖／取自國會頻道Youtube
民眾黨立委高虹安（左）。圖／取自國會頻道Youtube

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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