警方為游錫堃住家增設新掃描點 黃珊珊：取其一就好

立法院長游錫堃指稱上月遭到恐嚇，指自己報案已半個月，巡邏箱還是空的，沒有簽巡，質疑北市警方沒有加強巡邏保護，不過上午有員警到場巡邏，並使用QR CODE簽到，並在周邊增加新的掃描點。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，柯市長上任的第一件事情就是先Ｅ化，所以把巡邏箱全面改成QR CODE；至於為什麼原本的巡邏箱沒有拆掉，是因為很多民眾希望還是有巡邏箱的存在，因為多少還是有嚇阻作用，可以讓壞人、小偷離得遠一點，造成院長誤會這點也是很抱歉。

至於是否會希望游錫堃和基層員警道歉？黃珊珊說，也沒有這麼嚴重，院長可能是擔心報警沒有處理，但我們都有，也相信院長都可以理解。

對於員警在周邊增設新的掃描點，「兩地」只差兩個門牌號碼，黃珊珊表示，巡邏兩號，其實是做同一件事情，只是多拍一個照，如果是這樣子，取其一就好了，院長應該也不希望麻煩到員警。