蘇嘉全已移交 游錫堃近日將入住官邸確保安全

當他這次上新聞的時候，我驚覺13年來，那個3萬元的數字一點都沒有變，甚至兩年前我走進立法院裡面開會，中興大樓的公布欄就貼著各種30K，28K或者面議的公告，隨口問了一下當立委助理的朋友，才發現各地地方黨部的黨工待遇更差，有的真的用22K請人，認為當立委助理「只是過程」，甚至有一個助理告訴過我，有黨團「前輩」大喇喇地表示「等你學會了以後不怕搞不到錢」，然後各種傳言始終不斷，立法院助理像是一個跳板過程，沒有人真的認為當助理是一門專業，想要錢，法案就聽利益團體的，想要名聲，法案就聽倡議團體的。

2020-03-05 13:39