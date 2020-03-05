蘇嘉全已移交 游錫堃近日將入住官邸確保安全
立法院長游錫堃自爆遭恐嚇，質疑台北市警察局未確實巡邏，引發討論。據了解，立法院前院長蘇嘉全已在二月十日左右將官邸移交給立法院，目前官邸正在整理，再過不久游錫堃就可入住，安全將更受保障。
立法院長依規定備有官邸入住，不過根據過去經驗，並非每一任院長都會入住官邸。在前院長王金平時代，由於王的住家就位於大直，因此王平常住家裡，官邸就當作「招待賓客」使用。而蘇嘉全由於住家位於屏東，北上後就入住官邸，未來游錫堃也會入住。
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