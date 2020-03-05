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徐國勇：暫停全國性酒測 黃珊珊：酒駕上路非人民樂見
新冠肺炎疫情持續延燒，內政部長徐國勇表示，全國性酒測已經暫時取消，但地區性的酒測有時候需要還是會做；至於酒測棒因為擔心容易會傳染，已經不使用，酒測器則使用單獨的吹嘴。
對此，北市府副市長黃珊珊直言，至今因為疫情死亡的案例僅一例，但酒駕一年死亡的案例有100多人，儘管現在是傳染病的防疫重要期，但是不是應該要有「防疫假期」，還需要再討論。
黃珊珊表示，目前應該要做的是，做好警察防護工作，如果一但取消酒測，酒駕的人因此上路，這都不是我們樂見的。
黃珊珊表示，至於基層員警該怎麼做好防疫工作，會請衛生局再做訓練，如果要完全取消，那麼一但發生民眾酒駕撞死人，都不是人民所樂見的。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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