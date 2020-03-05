為防疫！ 徐國勇： 全國性的酒測暫時取消

新冠肺炎疫情持續擴大、人人自危，內政部長徐國勇今天表示，目前已暫時取消全國性酒測，以做好防疫、避免傳染。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

立委陳椒華質詢時表示，接獲陳情，警察在執行酒測時要吹氣，但吹氣會吹到自己手上，讓員警在值勤很害怕，有沒有提供手套、護具等相關防疫防護措施。

對此，徐國勇回應，現在已經不使用偵測棒來測酒測，測試時會提供單獨的器具，以避免傳染的可能，目前全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要仍有實施酒測。

為避免逃逸移工會成為防疫破口，陳椒華建議，可透過網紅直播防疫資訊，用同樣的語言，來對移工做防疫宣導。勞動部部長許銘春表示，可採納委員的建議來處理，預算的部分不用擔心。徐國勇表示，現在已經透過多元方式來對移工進行防疫宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康