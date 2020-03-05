指揮中心原1330記者會 因立院會議延後
新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原訂下午1時30分召開，但剛臨時決定延後，時間未知。
中央流行疫情指揮中心表示，為因應「中國武漢肺炎疫情」，今日記者會於下午1時30分召開，說明疫情、企業及集會指引等，與會單位包含醫事司、內政部，並提供直播。
不過指揮中心於中午時另公布，原定下午1時30分召開記者會，因立法院會議未完，故記者會時間延後，下午再公布時間，造成不便，敬請見諒。
記者會內容為何？因指揮官陳時中昨日記者會上表示，企業與千人大型集會指引預計今天出爐，內容應與此有關，詳情待指揮中心說明。
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