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部長你累了嗎？徐國勇口誤叫立委莊競程「院長好」

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
內政部長徐國勇一時口誤，向民進黨立委莊競程說「院長好」，發現口誤才改口「委員好」，徐說，「剛剛去見院長，忘了改回來，不好意思。」記者/林麗玉攝影
內政部長徐國勇一時口誤，向民進黨立委莊競程說「院長好」，發現口誤才改口「委員好」，徐說，「剛剛去見院長，忘了改回來，不好意思。」記者/林麗玉攝影

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今天赴立院聯席委員會備詢，由於立法院長游錫堃昨天在臉書抱怨遭人恐嚇員警半個月不聞不問。徐國勇今天中午親自向游錫堃報告，隨後繼續赴委員會備詢，民進黨立委莊競程質詢時，徐國勇竟一時口誤，向莊競程說「院長好」，發現口誤才改口「委員好」，徐說，「剛剛去見院長，忘了改回來，不好意思。」

今天是聯席委員會第二天，質詢立委人數相當多，莊競程質詢提到，全民防疫，目前村里長及員警協助居家檢驗的防疫機制，但有村里長擔心接觸居家檢驗對象，是否有危險性？徐國勇說，都會給予基礎的訓練及防疫SOP。

另外，莊競程也提到，前天他還收到員警陳情，表示接獲通報有澳門回來的男子，需配合防疫想要住宿，但聯繫衛生、民政單位卻互批皮球，讓員警傻傻等兩個小時，中央與地方的資訊控管是否有落差？徐國勇僅回應，若需要居家檢驗，但因旅館拒絕或家裡沒有辦理，還是可以通報反映。

徐國勇 游錫堃 新冠肺炎

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