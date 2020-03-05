立委推原民身分法修正 爭取單身原民養子女獲原民身分

立委鄭天財等人今天在立法院內政委員會提出「原住民身分法部分條文修正草案」，希望放寬非原民血統養子女獲原民身分的限制，讓單身原民所收養的養子女，也可獲原民身分。對此立委意見不一，有人認為此一修正可促進原漢族群融合，也有委員認為開放幅度太大，可能遭有心人士利用取得土地利益，必須審慎評估。

現行「原住民身分法」規定，原民領養非原民孩子，需養父母同具原住民身分且共同收養時，養子女才能取得原住民身分。此規定等同排除單身原民收養的漢人孩子取得原民身分。

鄭天財指出，現代社會單親愈來愈多，是不是可以考慮放寬讓單身原民收養的孩子，也能獲得原民身分，因此，他提出的修正草案，規定未滿7歲之非原住民為年滿40歲且無子女之原住民收養，從養父姓、養母姓或原住民傳統名字者，得取得原住民身分。不再規定必須父母都具原民身分且共同收養，才能取得原民身分。

但立委管碧玲認為，此一修正開放幅度太大，單身原民收養的漢人孩子都可取得原民身分；依此一版本，原民第三代第四代都沒原民血緣，原民血統遭稀釋。她認為，此一放寬可能遭不當利用、拿來取得由原民繼承的土地利益，必須審慎。

她也提到，平埔族正名運動推動多年，讓平埔族加入原民的法條都尚未提出。若貿然開放開放未具原民血統者可透過收養獲得身分，而有原民血統者卻不能取得原民身分，將造成無原民血統者比有原民血統者更容易取得原民身分的不公平。

政府給予原住民許多補助，包括土地、禁伐補償、加分制度等。立委黃世杰表示，原民身分法涉及土地利益，不能簡單用家庭因素考量，否則平埔族原住民會有相對剝奪感。

立委林思銘則認為，放寬可促進族群融合；若為了保護原民身分有所限制，對族群融合將是阻礙。他認為現行的原民身分法已有10多年歷史，應該因應時代、與時俱進。

原民會主委夷將‧拔路兒回應，此一修正草案兩天前才提出，原民會還需要廣泛蒐集意見，了解台灣57萬名原民是否認同僅通過收養便可取得原民身分。他指出，具原民身分者將可擁有土地取得、參政權、加分制度等國家給予原民的補助，此一修正草案若通過，原民人口的增加是否會增加國家負擔，需要全盤審慎考量。