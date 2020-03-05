快訊

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

打臉官媒抗疫暖新聞 醫界蔡康永爆紅…只因說實話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委推原民身分法修正 爭取單身原民養子女獲原民身分

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
原民會主委夷將‧拔路兒。記者陳宛茜／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒。記者陳宛茜／攝影

立委鄭天財等人今天在立法院內政委員會提出「原住民身分法部分條文修正草案」，希望放寬非原民血統養子女獲原民身分的限制，讓單身原民所收養的養子女，也可獲原民身分。對此立委意見不一，有人認為此一修正可促進原漢族群融合，也有委員認為開放幅度太大，可能遭有心人士利用取得土地利益，必須審慎評估。

現行「原住民身分法」規定，原民領養非原民孩子，需養父母同具原住民身分且共同收養時，養子女才能取得原住民身分。此規定等同排除單身原民收養的漢人孩子取得原民身分。

鄭天財指出，現代社會單親愈來愈多，是不是可以考慮放寬讓單身原民收養的孩子，也能獲得原民身分，因此，他提出的修正草案，規定未滿7歲之非原住民為年滿40歲且無子女之原住民收養，從養父姓、養母姓或原住民傳統名字者，得取得原住民身分。不再規定必須父母都具原民身分且共同收養，才能取得原民身分。

但立委管碧玲認為，此一修正開放幅度太大，單身原民收養的漢人孩子都可取得原民身分；依此一版本，原民第三代第四代都沒原民血緣，原民血統遭稀釋。她認為，此一放寬可能遭不當利用、拿來取得由原民繼承的土地利益，必須審慎。

她也提到，平埔族正名運動推動多年，讓平埔族加入原民的法條都尚未提出。若貿然開放開放未具原民血統者可透過收養獲得身分，而有原民血統者卻不能取得原民身分，將造成無原民血統者比有原民血統者更容易取得原民身分的不公平。

政府給予原住民許多補助，包括土地、禁伐補償、加分制度等。立委黃世杰表示，原民身分法涉及土地利益，不能簡單用家庭因素考量，否則平埔族原住民會有相對剝奪感。

立委林思銘則認為，放寬可促進族群融合；若為了保護原民身分有所限制，對族群融合將是阻礙。他認為現行的原民身分法已有10多年歷史，應該因應時代、與時俱進。

原民會主委夷將‧拔路兒回應，此一修正草案兩天前才提出，原民會還需要廣泛蒐集意見，了解台灣57萬名原民是否認同僅通過收養便可取得原民身分。他指出，具原民身分者將可擁有土地取得、參政權、加分制度等國家給予原民的補助，此一修正草案若通過，原民人口的增加是否會增加國家負擔，需要全盤審慎考量。

延伸閱讀

疊床架屋？振興券又有客庒電子券？李永得：加碼概念

原民祭典也應為防疫停辦？ 原民會主委：未超過千人

拒上艾倫秀 遭霸凌侏儒男童澳洲原民台獨家專訪

雙重國籍入境成漏洞？ 徐國勇：指紋一刷即知

相關新聞

黨內角力引側目 傅崐萁重回國民黨的政治盤算

以傅崐萁的背景與實力而言，重回國民黨只是時間早晚的事，為何在此時黨中央體弱之際急於回復黨籍？代理主席林榮德為何又處理得荒腔走板呢？

指揮中心原1330記者會 因立院會議延後

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，原訂下午1時30分召開，但剛臨時決定延後，時間未知。

部長你累了嗎？徐國勇口誤叫立委莊競程「院長好」

新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇今天赴立院聯席委員會備詢，由於立法院長游錫堃昨天在臉書抱怨遭人恐嚇員警半個月不聞不問。徐...

U值媒／吳斯懷三萬薪？給年輕人機會？

當他這次上新聞的時候，我驚覺13年來，那個3萬元的數字一點都沒有變，甚至兩年前我走進立法院裡面開會，中興大樓的公布欄就貼著各種30K，28K或者面議的公告，隨口問了一下當立委助理的朋友，才發現各地地方黨部的黨工待遇更差，有的真的用22K請人，認為當立委助理「只是過程」，甚至有一個助理告訴過我，有黨團「前輩」大喇喇地表示「等你學會了以後不怕搞不到錢」，然後各種傳言始終不斷，立法院助理像是一個跳板過程，沒有人真的認為當助理是一門專業，想要錢，法案就聽利益團體的，想要名聲，法案就聽倡議團體的。

立委推原民身分法修正 爭取單身原民養子女獲原民身分

立委鄭天財等人今天在立法院內政委員會提出「原住民身分法部分條文修正草案」，希望放寬非原民血統養子女獲原民身分的限制，讓單...

美通過台北法案 外交部：反映台美關係緊密友好

針對美國聯邦眾議院院會頃於美東時間3月4日以415票贊成、無人反對的壓倒性票數，表決通過由參議院外交委員會亞太小組主席賈...

防疫不優先？ 考試院仍要行政機關辦「公共服務日」

新冠肺炎疫情持續延燒，行政機關多投入防疫工作，日前已有立委呼籲，暫緩不必要、無迫切性的年度考評工作。然而據了解，考試院仍...

影／國發院開發爭議 林昶佐呼籲台北市府檢討建照核發

立法委員林昶佐、賴品妤及台北市議員黃郁芬、林穎孟上午舉行記者會，針對國發院土地建案表示，不當黨產委員會跟北檢正在針對國發...

南韓內閣緊急會議：口罩公平供應給民眾並限制出口

南韓總理5日表示，南韓將會公平供應口罩給民眾使用，並且原則上禁止口罩出口，以因應新冠肺炎蔓延造成的醫療裝備供應短缺。

野百合學運30周年 青年團體提新國會5大訴求

今年3月適逢野百合學運30周年，多個公民團體及青年團體今天向新國會提出5大訴求，包括投票年齡下修至18歲、完成「最低工資...

有家歸不得 逼台灣人流亡海外的「黑名單」

「黑名單」的全名叫做「中央政府遷臺後對政治異議人士採取不予核發簽證或禁止入境措施的管制人員名單」，凡是主張臺獨、保釣運動左派或只是單純參與臺灣同鄉會活動的人，都可能被列入黑名單。

聯醫集體請辭正常離職潮？ 醫師工會：柯文哲該宣布加薪

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員工作壓力沈重，昨有立委透露台北市立聯合醫院有50名醫護集體請辭，但台北市副市長黃珊珊昨表示，聯...

熱門新聞

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

全球疫情統計／德國確診數超越日本！南韓累計39死

市聯醫集體請辭？陳時中：互相體諒來度過難關

民進黨開鍘！挺扁大將鄭新助開除黨籍 吳子嘉案保留

犯罪情節比較輕？法醫高大成：建議也開除蔡英文黨籍

昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。