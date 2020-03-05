防疫好習慣 總統接見AIT主席莫健 拱手不握手

蔡英文總統今於總統府接見美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty），並在臉書上表示，為了因應新冠肺炎疫情，兩人見面也是拱手不握手。

蔡英文今接見莫健，在致詞時除了感謝美國聯邦眾議院以表決方式通過台北法案（TAIPEI Act），並再次重申，針對全球新冠肺炎疫情，台灣有意願，也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

她也在臉書上表示，台灣和美國共享民主自由的價值，也是雙方在印太區域捍衛民主的堅實盟友。今年，台灣在自由之家 （Freedom House）發布的全球自由度調查報告中，持續名列「自由國家」，評比的總分在亞洲排名第二。台灣會繼續跟國際社會分享台灣的民主經驗，為世界貢獻己力。

蔡英文也藉由致詞，感謝美國國務院發言人Morgan Ortagus發布聲明，譴責國際民航組織（ICAO）封鎖支持台灣的社群帳號，打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業。台灣相信，每個人都應該享有健康權及言論自由。這些共享價值，也是台美堅實夥伴關係的根基。

蔡英文也在臉書上點出，為了因應新冠肺炎疫情發展，最近來總統府拜訪的賓客，也都入境隨俗，拱手不握手！莫健見總統同樣是以拱手代替握手。