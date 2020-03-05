美通過台北法案 外交部：反映台美關係緊密友好

針對美國聯邦眾議院院會頃於美東時間3月4日以415票贊成、無人反對的壓倒性票數，表決通過由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱「台北法案」，TAIPEI Act）。外交部表示，美國國會不分黨派積極採取具體行動協助我國鞏固邦交並支持我國參與國際社會，充分反映台美關係緊密友好，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，該法案重要內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係；支持台灣參與國際組織；美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

外交部指出，近來「新型冠狀病毒」疫情肆虐，中國政府仍一再伺機在國際上打壓我國並限縮台灣國際空間，包括將台灣排除在世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織之外，種種壓迫作為已引起台灣民眾的反感與憤怒，已激起國際社會的高度關切與對我國的支持。外交部將密切關注該法案後續發展，並盼持續以務實態度與美方攜手合作，爭取台灣更寬廣的國際空間。