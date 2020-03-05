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防疫不優先？ 考試院仍要行政機關辦「公共服務日」
新冠肺炎疫情持續延燒，行政機關多投入防疫工作，日前已有立委呼籲，暫緩不必要、無迫切性的年度考評工作。然而據了解，考試院仍要求各機關辦理「公共服務日」活動。台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯指出，各機關舉辦相關活動投入的心力不一，但部分機關將其納入人事考核的項目中，恐添增負擔。民進黨立委周春米則呼籲考試院暫緩相關活動。
聯合國自2002年決議訂定6月23日為公共服務日（UN Public Service Day），我國則自2012年，為與國際接軌，回應其創立精神初衷及提升政府創新服務效能，考試院與行政院聯手啟動設立6月23日為我國「公共服務日」，並要求行政機關舉辦相關活動。
何昀峯表示，活動內容並不明確，小至當日吃素，大至淨山、規劃園遊會等都有，然而問題在於疫情當前，有部分將相關活動納入其人事考核項目中，更經常成為行政機關主管展現「叫不叫得動下屬」的工具，考試院未明確要求各機關調整前，恐在防疫期間加重公務員的壓力。
據了解，考試院在2月13日發出公文，要求各機關推動相關活動，並在2月17日發文提醒各機關回報活動成果。雖然有立法委員在2月20日舉行記者會，呼籲非常時期各行政機關應該調整勤務，以防疫工作為重，別把人力耗損在形式上的績效考評後，但考試院仍不改其風。
周春米則舉例，例如公務人員保障暨培訓委員會為因應疫情，即在3月3日發函表示，將原今年度辦理的「薦任公務人員晉升簡任官等訓練」的所有梯次延後2個月，何以考試院不能從善如流，盼考試院能夠緩和公務員壓力，延後或暫停相關活動。
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