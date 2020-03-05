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疊床架屋？振興券又有客庒電子券？李永得：加碼概念

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
客委會主委李永得日前走訪苗栗縣「大窩穿龍圳地景藝術節」。 本報資料照
客委會主委李永得日前走訪苗栗縣「大窩穿龍圳地景藝術節」。 本報資料照

因應新冠肺炎疫情嚴重衝擊產業，除經濟部研擬發放振興券，客委會也規劃發放電子券振興客庄產業。主委李永得說，並非政策疊床架屋，客庄的電子券是照顧特別偏鄉，屬於加值加碼的概念。在振興券的基礎上吸引民眾到客家庄消費。

李永得今天在立法院答覆國民黨立委林思銘的質詢時表示，這次的紓困振興預算，客委會規劃發放電子券，是參照去年的369浪漫客庄冬遊電子旅遊券專案，目的是要振興客庄微型企業，從發行消費到核銷都是數位處理，成本幾乎是零。

李永得說，電子券使用非常簡單，只要參照說明有智慧型手機就能下載APP，除了有客庄的旅遊交通資訊，下載還送電子旅遊券，去年600元電子券專案發行十萬份，一天就被搶光。消費對象是限定70個客家重點鄉鎮，約有兩千多家店家。

林思銘質疑，以新竹北埔、內灣等客庄景點為例，許多都是包遊覽車旅遊的高齡長輩，這次的客庄電子券只能限定電子手機使用，沒有實體紙本，很多長輩根本不會用，限制了使用族群。李永得說，執行成效在於幫助客庄的微型企業，儘管有年長者不會使用，但也因資源非常有限。李也強調，使用上非常簡單，但還是要APP下載才會送電子券。

李永得 客委會 新冠肺炎

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