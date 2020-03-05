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影／國發院開發爭議 林昶佐呼籲台北市府檢討建照核發
立法委員林昶佐、賴品妤及台北市議員黃郁芬、林穎孟上午舉行記者會，針對國發院土地建案表示，不當黨產委員會跟北檢正在針對國發院土地弊案進行偵辦，但台北市都發局卻在「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」，同意給予建設公司開發許可及建照，侵害轉型正義及原地主之權益。
林昶佐表示，國民黨侵占人民的財產，低價賣開發商，再賣給不知情的民眾，造成要討回非常困難，雖然已經通過通過不當黨產條例，但國發院不當黨產的爭議還在進行中，林昶佐呼籲營建署要負起行政監督的責任。
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