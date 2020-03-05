南韓內閣緊急會議：口罩公平供應給民眾並限制出口

南韓總理5日表示，南韓將會公平供應口罩給民眾使用，並且原則上禁止口罩出口，以因應新冠肺炎蔓延造成的醫療裝備供應短缺。

韓聯社報導，南韓總理丁世均在討論口罩內特殊濾材供需不均的緊急內閣會議中表示，南韓政府已設法提高口罩供應量，並且公平分發給民眾。

丁世均表示，「政府將會優先提供口罩給醫療、檢疫及安全部門，並且將剩餘的口罩公平供應給民眾」。 他表示，為此，政府將會設立電腦化系統，避免重複販售口罩給相同的人，並且原則上禁止口罩出口。

他還說，將規定口罩濾材生產商和經銷商每天申報產量和銷售量，必要時，政府將調整（產銷）數量和經銷管道。

南韓政府上周決定，限制口罩最多只能出口總量的10%，50%口罩必須透過政府及公共機構銷售。儘管如此，南韓仍有許多民眾必須排隊數小時購買，怨聲載道。